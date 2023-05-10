Врачи Канады назвали солриамфетол эффективным для лечения дневной сонливости при апноэ

Ученые из Университета Макмастера провели исследование, чтобы выяснить, какие препараты эффективны для лечения дневной сонливости у людей с синдромом обструктивного апноэ во сне.

Ученые из Университета Макмастера провели исследование, чтобы выяснить, какие препараты эффективны для лечения дневной сонливости у людей с синдромом обструктивного апноэ во сне. Обструктивный апноэ во сне является распространенным заболеванием, которое приводит к остановкам дыхания из-за смыкания дыхательных путей. Стандартным лечением является использование СИПАП-аппарата, который создает положительное давление в дыхательных путях. Однако многие пациенты продолжают испытывать дневную сонливость, несмотря на его применение.

Ученые провели обзор 14 клинических испытаний препаратов против усталости с участием 3085 человек. В результате исследования было выяснено, что солриамфетол является наиболее эффективным препаратом от дневной сонливости при апноэ. Также были эффективны препараты армодафинил-модафинил и питолизант.

Солриамфетол является стимулятором центральной нервной системы, который может повышать артериальное давление. Это особенно опасно для людей с обструктивным апноэ во сне, так как апноэ повышает риск проблем с сердечно-сосудистой системой. Поэтому, прежде чем принимать солриамфетол, необходимо обсудить его применение с врачом.

Исследование показало, что солриамфетол может быть эффективным лекарством от дневной сонливости у пациентов с обструктивным апноэ во сне. Однако его применение должно быть ограничено из-за возможных побочных эффектов, таких как повышение артериального давления. Поэтому врачи должны тщательно оценивать пациентов и решать, какой препарат будет наиболее эффективным и безопасным для каждого конкретного случая.

Исследование также подчеркивает необходимость более эффективного лечения обструктивного апноэ во сне. Несмотря на то, что СИПАП-аппарат является стандартным лечением, многие пациенты продолжают испытывать дневную сонливость. Поэтому ученые продолжают искать новые методы лечения, которые помогут улучшить качество жизни пациентов с обструктивным апноэ во сне.

В целом, исследование Университета Макмастера показало, что солриамфетол является наиболее эффективным препаратом от дневной сонливости при апноэ. Однако его применение должно быть ограничено из-за возможных побочных эффектов. Врачи должны тщательно оценивать каждый случай и выбирать наиболее эффективный и безопасный препарат для каждого пациента.