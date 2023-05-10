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Новости Трюдо заявил о мерах защиты от вмешательства в русскую и другие диаспоры
Фото: https://focus.ua/

Трюдо заявил о мерах защиты от вмешательства в русскую и другие диаспоры

Виктория Христова Май 10, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Трюдо заявил о мерах защиты от вмешательства в русскую и другие диаспоры отключены 36 Просмотров

Канадские власти предприняли меры защиты национальных общин в стране от иностранного вмешательства, заявил премьер Джастин Трюдо. По его словам, речь идет о русской, китайской, иранской и других диаспорах.

Канадские власти предприняли меры защиты национальных общин в стране от иностранного вмешательства, заявил премьер Джастин Трюдо. По его словам, речь идет о русской, китайской, иранской и других диаспорах.

«Общины, будь то китайско- или ирано-канадские, русско-канадские или индо-канадские, эти общины зачастую первыми становятся объектами иностранного вмешательства. В связи с этим мы предприняли шаги, чтобы защитить их»,— сказал господин Трюдо в парламенте.

Канадский премьер пообещал, что власти продолжат работу по защите диаспор не только от иностранного вмешательства, но и от «неуместного расизма и дискриминации, целями которых они становятся, когда их подозревают в том, что они иностранные агенты».

Канадская разведка ранее в мае обвинила китайского дипломата в запугивании депутата канадского парламента, китайца по происхождению. Дипломат был выслан из страны. Пекин в ответ объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае.

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