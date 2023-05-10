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Новости В Канаде инициатива поддержки арктического судоходства получила грант на 91 млн долларов
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Антарктика.

В Канаде инициатива поддержки арктического судоходства получила грант на 91 млн долларов

Виктория Христова Май 10, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде инициатива поддержки арктического судоходства получила грант на 91 млн долларов отключены 22 Просмотров

В Канаде проект Qanittaq, поддерживающий устойчивое судоходство в Арктике, получил от федерального правительства исследовательский грант

В Канаде проект Qanittaq, поддерживающий устойчивое судоходство в Арктике, получил от федерального правительства исследовательский грант в размере 91 млн долларов. Инициатива была разработана совместно Циркумполярным советом инуитов Канады и Мемориальным университетом в Ньюфаундленде и Лабрадоре.

«Эта инициатива приведёт к трансформационным изменениям и укрепит позиции Канады как мирового лидера в области арктического судоходства», – говорится в сообщении инициативы Qanittaq.

Главные цели проекта включают создание базы знаний для решения приоритетных задач инуитского судоходства, повышения безопасности судов, работающих в Арктике, и защиты окружающей среды Арктики. Также инициатива призвана создавать инструменты и решения, необходимые для проектирования судов и повышения доступности, устойчивости и эффективности арктического флота, предоставлять доказательства для изменения национальной и международной политики в отношении судов, работающих в Арктике, повышать качество жизни инуитов и продовольственную безопасность в регионе.

Как заявил федеральный министр инноваций, науки и промышленности Франсуа-Филипп Шампань, деньги на поддержку инициативы Qanittaq по чистому арктическому судоходству будут выделены сразу на семь лет.

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