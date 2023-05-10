Рынок недвижимости: плохие новости для покупателей

Хотя цены остаются ниже по сравнению с апрелем 2022 года, в апреле 2023 года цены немного выросли по сравнению с мартом 2023 года.

Хотя цены остаются ниже по сравнению с апрелем 2022 года, в апреле 2023 года цены немного выросли по сравнению с мартом 2023 года.

Согласно данным Centris, собранным профессиональной ассоциацией брокеров по недвижимости Квебека, средняя цена дома на одну семью в большом Монреале по состоянию на март 2023 года составляла 535000 долларов. В следующем месяце средняя сумма составила 540 000 долларов, что на 5000 долларов больше. Рост составляет около 1%.

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО КАТЕГОРИЯМ НЕДВИЖИМОСТИ (ВЕСЬ КВЕБЕК) – АПРЕЛЬ 2023 Г. :

· На одну семью : 425 000 долларов

· Кондоминиум : 360 000 долларов

· Plex (2-5 ) : 544 500 долларов

Тенденция роста цен менее заметна в более крупном регионе Квебека, где средняя цена дома на одну семью оставалась неизменной в марте и апреле и составляла 350 000 долларов.

Со своей стороны, кондоминиумы, такие как кондоминиумы, в среднем стоили 390 000 долларов в большом Монреале.

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО КАТЕГОРИЯМ НЕДВИЖИМОСТИ (СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН МОНРЕАЛЯ) – АПРЕЛЬ 2023 Г. :

· На одну семью : 540 000 долларов

· Кондоминиум : 390 000 долларов

· Plex (2-5 ) : 720 000 долларов

Покупатели были избалованы выбором в течение последнего года, в то время как количество регистраций значительно увеличилось.

По состоянию на апрель 2022 года на рынке домов на одну семью было доступно около 12 064 заявок. К апрелю 2023 года это число выросло до 19 107, что представляет собой рост почти на 60% по всей провинции.

Эта тенденция наиболее заметна в большом Монреале, поскольку количество выставленных на продажу домов на одну семью увеличилось на 75% по сравнению с апрелем 2022 года.

«В начале этого года рынки на юге провинции, которые были наиболее подвержены перегреву, завышению цен и переоценке до начала 2022 года, демонстрировали очень низкий уровень продаж. Это, в частности, привело к накоплению объектов недвижимости, которые не нашли покупателя», – объясняет APCIQ на своей странице в Facebook.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский