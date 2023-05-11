Единственная возможность избежать дефлота в США, это повышение порога госдолга. И что ожидает Канаду?

В США идет обсуждение предложения нынешнего руководства США о повышении порога государственного долга. Если порог не повысится, будет дефолт.

В Вашингтоне всё сильнее чувствуются опасения повышения порога государственного долга США. Президент Байден проводит консультации с политиками 0 представителями разных партий, членами Конгресса и экономистами, а вся мировая экономика затаила дыхание в ожидании принятия решения, которое окажет влияние на всю мировую экономику.

Министр финансов США (Treasury Secretary) Джанет Йеллен (Janet Yellen) подтвердила, что решение, скорее всего, будет принято до 1 июня сего года.

Если и когда решение будет принято, федеральное правительство США получит право на дальнейшое заимствование денег у банков. Но конгрессмены от Республиканской партии, у которых большинство в Конгрессе, уже предупредили, что они не согласятся с повышением порога долга, если администрация Байдена не сократит правительственные расходы. С другой стороны, большинство у республиканцев весьма хрупкое, и наблюдатели считают, что некоторые республиканцы могут поддержать Байдена в этом вопросе.

Сам американский президент заявил, что если порог повышен не будет, то 8 миллионов американцев потеряют работу и начнётся серьёзная рецессия в экономике. Но это не всё – мировая экономика настолько зависит от курса американского доллара, от глобальной долларизации, что потрясение ожидает весь мир.

К сожалению, положение в экономике США отражается и на Канаде. В первую очередь, в Канаде есть финансовые компании, которые кредитируют американское правительство. Если им придётся прекратить кредитование, то Канада потеряет десятки, а скорее, сотни миллионов долларов прибыли. Многие канадские частные компании торгуют с США, поставляя товары и оказывая разного рода услуги. Сокращение этого рынка тоже нанесёт серьёзный удар по экономике Канады.

Решение о повышении порога долга или же об отказе его повысить (что приведёт к дефолту) может быть принято в последнюю минуту, после серьёзной полемики участников политического процесса в США и уступок с обеих главных действующих сторон – Демократов и Республиканцев. Канадцам остаётся надеяться на то, что краха не будет.