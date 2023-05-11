Процесс над жительницей Монреаля, которая доставила в Канаду полтора килограмма кокаина

Будьте внимательны, не попадайтесь на крючок контрабандистов. Могут посадить, даже если вы не знали, что везёте наркотики.

В среду, 10 мая, в Монреаля открылся процесс над дамой по имени Дженнефер Шаула (Jennefer Chawla), которая пыталась ввести в Канаду 1,6 кг кокаина. Женщина возвращалась из поездки в Эквадор, и таможенники обнаружили наркотики в её чемодане. Порошок был тщательно запрятан между двойными стенками чемодана, причём всё было устроено очень профессионально, простым глазом двойную стенку заметно не было. Цена груза составляет десятки тысяч долларов.

Хотя мадам Шаула была задержана в 2019 году, суд начался только что из-за долгого расследования и из-за пандемии, во время которой процессы были приостановлены. В ходе следствия мадам Шаула заверяла, что ничего не знала о “посылке”. По её словам, чемодан укладывал какой-то мужчина. Но она отказалась назвать его имя и не дала внятные показания по поводу того, каким образом мужчина сумел оборудовать чемодан. В обвинении фигурирует и тот факт, что по прилёту в Монреаль женщина должна была навестить ещё одного человека, который возместил бы ей цену билета до Эквадора и обратно.

Адвокаты мадам заверяют, что дама не виновата ни в чём, отпустить надо. Обвинение настаивает на том, что уж подозревать о том, что дело не чисто, она должна была, и что смехотворна версия, что женщина доверила собрать свою одежду незнакомцу, да ещё отдала тому чемодан, чтобы тот профессионально сделал двойные стенки без её ведома.

Серьёзным смягчающим обстоятельством может стать непреложный факт – у мадам Шаула есть медицинский диагноз в связи с душевными болезнями, когда человек перестаёт разделять реальность и фантазии.

Суду предстоит разобраться в деле, но полиция предупреждает в очередной раз – будьте внимательны, когда собираете свой багаж, не позволяйте делать это посторонним, укладывайте вещи сами. К сожалению, случаев попытки провоза запрещённых вещей достаточно много, и не стоит уповать на то, что вам поверят, будто вы ни слухом, ни духом о том, что именно везли через границу.