28 мая состоится MS Walk на Западном острове

Отделение Канадского общества по борьбе с рассеянным склерозом на Западном острове имеет долгую историю

Отделение Канадского общества по борьбе с рассеянным склерозом на Западном острове имеет долгую историю в этой части города. Он был основан в 1974 году Мадлен Куйяр, которая в феврале отпраздновала свой 101-й день рождения. Сегодня в обществе насчитывается около 300 членов и добровольцев.

“Мы действительно пытаемся привлечь внимание общественности”, – сказала Лиза Гал, временный координатор службы. “Мы по-прежнему получаем множество звонков, в которых люди говорят, что они удивлены, узнав о существовании филиала на Западном острове. Полагаю, мы – один из самых тщательно хранимых секретов.”

Ежегодный марш также проводится уже много лет. “Это будет наша 24-й раз, а всего запланировано 18 маршейпо Квебеку и 63 по всей Канаде, в основном в один и тот же день”, – сказала директор Лиза Уитт. “Мы отдаем часть собранных денег на исследования этого заболевания, а оставшиеся средства позволяют нам предоставлять услуги нашим членам. Я с гордостью могу сказать, что мы являемся одним из немногих оставшихся отделений, которые предлагают бесплатные услуги нашим членам. У нас есть замечательные волонтеры, которые помогают проводить эти программы”.

“Рассеянный склероз проявляется в самых разных формах, и чего многие люди не осознают, так это того, что это затронет огромные возрастные группы”, – сказала Гал. “Не далее как на прошлой неделе нам звонил человек, которому 21 год и который хочет подключиться к нам, ибо страдает этим заболеванием. Рассеянный склероз не различается по возрасту. Многие люди забывают об этом. Мы действительно стремимся расти и обслуживать эту категорию людей. И это то, чем является марш: семейным мероприятием. Мы планируем много веселых мероприятий на нем, таких как продажа еды и развлечения для детей. Мы хотим, чтобы атмосфера была очень ориентирована на сообщество и чтобы это был веселый семейный день ”.