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Два часа интернета в день снижают риск развития деменции

Виктория Христова Май 8, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Два часа интернета в день снижают риск развития деменции отключены 13 Просмотров

Интернет – лекарство от слабоумия!

Исследование, опубликованное в Journal of American Geriatrics Society, показало, что регулярное использование интернета снижает риск развития деменции на 43 процента среди пожилых людей.

Ученые из Нью-Йоркского университета использовали данные большого лонгитюдного исследования здоровья пожилых американцев старше 50 лет, в котором с 2002 по 2016 год у участников спрашивали про активность пользования интернетом.

Период наблюдения за участниками с целью оценки когнитивных способностей длился с 2002 по 2018 год. Всех участников спрашивали, регулярно ли они пользуются интернетом с любой целью — отправка электронных писем, онлайн-покупки, использование социальных сетей. В среднем регулярное пользование интернетом снижало риск развития деменции на 43 процента.

Меньше всего рисковали те, кто проводил в интернете от 10 минут до двух часов. Дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение моделей поведения пожилых в сети, и как они влияют на риск развития деменции.

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