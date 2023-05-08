Более высокие ставки: какой стресс они вызовут на ипотечном рынке?

Поскольку процентные ставки в Канаде резко выросли за последние 12 месяцев, у многих заемщиков выросли опасения по поводу надвигающегося кризиса, когда их ипотека будет продлена.

Серия повышений ставок Банком Канады и окончание дней рекордно низкой стоимости заимствований, которые преобладали в разгар пандемии COVID-19, означают, что большинство домовладельцев, которые брали ипотеку в последние годы, вероятно, столкнутся с гораздо более высокими процентными ставками в будущем.

В октябре прошлого года, когда не было видно конца траектории повышения ставок центральным банком, совместный опрос RATESDOTCA и BNN Bloomberg показал, что 53% респондентов были обеспокоены перспективой более высоких выплат по ипотечным кредитам при продлении.

В то время как эти скачки ставок, похоже, на данный момент закончились, процентная ставка Банка, определяющая тенденции, выросла на 4,5% с марта 2022 года, создав кардинально иную картину заимствований для десятков канадцев, чья ипотека должна быть продлена в ближайшем будущем.

Тем не менее, по словам эксперта по ипотечным кредитам из Торонто, это не привело к наплыву звонков от клиентов, обеспокоенных перспективой. Виктор Тран (на фото вверху) из RATESDOTCA сказал канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что ему еще предстоит увидеть, как большое количество клиентов поднимают телефонные трубки, чтобы обсудить растущие опасения по поводу более высоких ставок при продлении.

Клиенты, которые брали свои ипотечные кредиты в последние год или два, когда ставки были самыми низкими, с большей вероятностью вступали в контакт, чтобы обсудить проблемы, хотя обычно это просто для того, чтобы изучить свои варианты на тот случай, если их ипотека достигнет так называемой “триггерной точки”, при которой выплаты прекращаются. больше не хватает для выплаты основного долга.

“Но на самом деле они не выражали особого беспокойства с точки зрения риска дефолта или давления с целью продажи. По большей части у них часто все в порядке”, – сказал он. “Я думаю, что это начнет вызывать серьезную озабоченность после обновления, если ставки останутся повышенными на текущем уровне, около 5% или около того”.

Кредиторы также хорошо осведомлены об этих опасностях, и многие предлагают заемщикам варианты, включая увеличенную амортизацию, чтобы снизить риски, связанные с более высокими платежами. По словам Трана, это далеко не идеальное решение, но оно позволяет предотвратить угрозу увеличения числа дефолтов – по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

“Я думаю, что кредиторы собираются сделать все, что в их силах, чтобы помочь этим клиентам, потому что я думаю, что в их интересах помочь им, чтобы они не допустили дефолта по своему кредиту и продолжали получать проценты по этим ипотечным кредитам”, – сказал он. “Они занимаются бизнесом, чтобы зарабатывать деньги”.

Несмотря на столь высокие процентные ставки, среди ведущих кредиторов, по-видимому, нет никаких признаков паники. Выступая после того, как First National Financial обнародовала свои доходы за четвертый квартал 2022 года, президент и главный исполнительный директор компании Джейсон Эллис отметил явное отсутствие турбулентности как в ее переменном, так и в фиксированном портфелях.

“На данный момент все наши заемщики с регулируемой процентной ставкой с большой устойчивостью восприняли свои новые более высокие платежи”, – сказал он.

Между тем, ставки продления для заемщиков с фиксированным доходом соответствовали историческим ставкам продления компании, что, по его словам, указывает на то, что “пока, похоже, канадский заемщик хорошо приспособился к новым условиям”.

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