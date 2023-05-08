Аудитория Twitter потребовала отставки Байдена из-за его слов в мексиканском ресторане

Американские пользователи Twitter были возмущены фразой американского лидера Джо Байдена, которую он сказал им в мексиканском ресторане Taqueria Habanero в Вашингтоне.
Комментаторы отметили, что им не пришлась по душе просьба Байдена “не прыгать”, с которой он обратился к одному из посетителей.
Национальное позорище. Его политическая карьера должна закончиться”, — выразил свое мнение один из читателей.
Один из участников дискуссии написал, что американский народ имеет право знать, что на самом деле происходит с президентом.
Другой пользователь указал, что Байден выглядит очень потерянным.
А еще один читатель написал, что в ситуации, когда Байден вошел бы в какое-то место, то он обязательно бы повернулся к нему спиной и вышел.
“Почему он так поступает? Вот чудак”, — пришли к общему мнению комментаторы.