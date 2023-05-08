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Новости Аудитория Twitter потребовала отставки Байдена из-за его слов в мексиканском ресторане
Фото: oko-planet.su

Аудитория Twitter потребовала отставки Байдена из-за его слов в мексиканском ресторане

Виктория Христова Май 8, 2023 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Аудитория Twitter потребовала отставки Байдена из-за его слов в мексиканском ресторане отключены 19 Просмотров

Американские пользователи Twitter были возмущены фразой американского лидера Джо Байдена, которую он сказал им в мексиканском ресторане Taqueria Habanero в Вашингтоне.

Американские пользователи Twitter были возмущены фразой американского лидера Джо Байдена, которую он сказал им в мексиканском ресторане Taqueria Habanero в Вашингтоне.

Комментаторы отметили, что им не пришлась по душе просьба Байдена “не прыгать”, с которой он обратился к одному из посетителей.

Национальное позорище. Его политическая карьера должна закончиться”, — выразил свое мнение один из читателей.

Один из участников дискуссии написал, что американский народ имеет право знать, что на самом деле происходит с президентом.

Другой пользователь указал, что Байден выглядит очень потерянным.

А еще один читатель написал, что в ситуации, когда Байден вошел бы в какое-то место, то он обязательно бы повернулся к нему спиной и вышел.

“Почему он так поступает? Вот чудак”, — пришли к общему мнению комментаторы.

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