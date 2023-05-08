Ford показал пикап Ranger нового поколения

Марка Ford готовится представить пикап Ranger 2024 года и его мощную модификацию Ranger Raptor для американского авторынка. Их дебют состоится уже 10 мая, о чем автопроизводитель объявил, представив тизерный видеоролик.

Продаваемый на данный момент в США Ford Ranger производится с 2019 года и теперь настало время сменить поколение, тем более что глобальная модификация нового Ford Ranger дебютировала на мировом авторынке еще в конце 2021 года.

Пикап разработан на обновленной рамной архитектуре T6, как и Ford Bronco и выпускается в разных странах в кузовах Single, Super Cab, а также Crew Cab. Какие из этих вариантов будут доступны на рынке США, не сообщается.

Хотя компания Ford не раскрывает технические характеристики Ford Ranger нового поколения для американского авторынка, но, скорее всего, он будет предлагаться с теми же силовыми агрегатами, что и внедорожник Ford Bronco.

Если это действительно так, то в моторной линейке новинки будут доступны 2,3-литровый турбодвигатель V4, 2,7-литровый мотор V6 с турбонаддувом и 3,0-литровый агрегат V6 с турбонаддувом. Планируется, что единственной доступной трансмиссией для линейки Ranger 2024 года станет 10-скоростная автоматическая коробка передач.