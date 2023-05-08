Канадские психологи выяснили, что делают мужчины для привлечения женщин

Исследователи из Карлтонского университета в Канаде показали, что мужчины, у которых более ярко выражены психопатические черты, лучше умеют имитировать определенные черты личности, чтобы казаться более привлекательными

Психопатическая черта личности – это совокупность черт, которые включают в себя пренебрежение правами и чувствами других людей, отсутствие эмпатии и склонность к импульсивности или агрессии. Люди с выраженными психопатическими чертами также черствы, холодны и равнодушны к страданиям других людей.

Однако психопаты могут выдавать себя за социально активных, эмпатичных и добрых людей, чтобы другие не заметили их антисоциальности. В своей работе авторы хотели проверить или подтвердить гипотезу о том, что мужчины с психопатическими наклонностями с большей вероятностью будут имитировать просоциальные черты личности (и, следовательно, положительные) в ситуации знакомства.

В исследовании приняли участие 164 мужчины. Участники заполнили опросник для оценки своих личностных качеств, а затем посмотрели видеоролик для сайта знакомств, снятый женщиной-актером. Она описала себя спонтанно, как веселую и сентиментальную. В конце ролика она рассказала о том, каким она представляет себе идеального партнера. Это был авантюрный, спонтанный и любящий веселье человек.

Участников проинструктировали повторить оценку таким образом, чтобы показаться наиболее привлекательными для женщины. Результаты показали, что люди с более высоким уровнем психопатических черт имели большую склонность к изменению своих личностных характеристик, включая честность, эмоциональность, экстраверсию и другие черты.