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Новости Ради «равноправия полов» в Канаде сожгли лес и переселили жителей
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Сцена пожара. Фото из аккаунта Твиттера пожарной службы Лаваля.

Ради «равноправия полов» в Канаде сожгли лес и переселили жителей

Виктория Христова Май 8, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Ради «равноправия полов» в Канаде сожгли лес и переселили жителей отключены 57 Просмотров

Ради «равноправия полов» в Канаде сожгли лес.

В Канаде, в городе Банф, прошла конференция, посвященная попыткам убедить общественность, что пожарные женского пола справляются о своими обязанностями. Ради этого был специально подожжён лес, который пожарные -женщины должны были показательно потушить.

Они это сделать не смогли, огонь распространялся. Для спасения ситуации были задействованы нормальные пожарные и даже вертолеты. Кроме этого, близлежащие населенные пункты были эвакуированы.

Акция была остроумно названа “феминистки отжигают”. Жалко лишь ни в чем не повинный лес…

 

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