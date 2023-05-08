Ради «равноправия полов» в Канаде сожгли лес и переселили жителей

Ради «равноправия полов» в Канаде сожгли лес.

В Канаде, в городе Банф, прошла конференция, посвященная попыткам убедить общественность, что пожарные женского пола справляются о своими обязанностями. Ради этого был специально подожжён лес, который пожарные -женщины должны были показательно потушить.

Они это сделать не смогли, огонь распространялся. Для спасения ситуации были задействованы нормальные пожарные и даже вертолеты. Кроме этого, близлежащие населенные пункты были эвакуированы.

Акция была остроумно названа “феминистки отжигают”. Жалко лишь ни в чем не повинный лес…