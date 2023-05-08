Монреальцы и жители других городов наблюдали за радужным кольцом вокруг Солнца

Многие жители Квебека, в частности, монреальцы и жители окрестных городов стали свидетелями редкого и необычного явления – радужного кольца вокруг Солнца.

В воскресенье, 7 мая, многие жители Квебека с удивлением и восхищением наблюдали за редчайшим метеорологическим явлением – большим радужным кольцом вокруг солнца. Это кольцо было видно и в Монреале, и в городах южнее города, в частности, практически во всём районе Монтережи. Кто-то даже стал звонить в службу спасения по номеру 9-1-1, опасаясь последствий и сочтя явление за грозное предупреждение от природы о грядущем землетрясении или урагане.

На самом деле речь идёт о так называемом “солнечно гало” (термин происходит от греческого слова, означающего “диск”). Явление известно также как солнечная аура, нимб, антелия, солнечная корона, солнечный ореол. Это оптическое явление, при всей своей редкости, хорошо изучено – вокруг Солнца возникает яркое свечение. Как правило оно имеет форму кольца. Иногда вместо кольца наблюдается световорй столб, а иногда дуга или как бы взвесь из радужных капель, которую называют алмазной пылью.

Гало всегда образуется в северных регионах Земли, так как явление вызывается небольшими частицами льда, находящимся во взвешенном состоянии в тропософере. При попадании на них солнечного света, тот преломляется и создаёт яркую радугу, которая иногда видна часами. Для того, чтобы гало возникло, разница между температурой у поверхности и в атмосфере должна быть значительной.

Чаще всего гало наблюдается утром, когда нижние слои атмосферы нагревааются, а высоко в небе кристаллы льда остаются холодными и обдуваются тёплым воздухом, поднимающимся от земли. Но 7 мая в Квебеке явление возникло во второй половине дня, что наблюдается даже реже, чем типичное гало.

Связано ли торжественное явление солнечной короны с коронацией Канады или же явно видимая радуга означает солидарность природы с определёнными общественными тенденциями, учёным ещё предстоит разгадать. Но все сходятся на одном – в воскресенье 7 мая, после обеда, небо над Квебеком выглядело очень красиво!