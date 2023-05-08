Обнадёживающие данные по состоянию экономики нашего южного соседа
По сообщению Управления статистики США, за апрель-месяц уровень безработицы в США упал до 3.4%, что стало самым низким уровнем за последние 54 года. Уровень безработицы снижается второй месяц подряд, и многие связывают это явление с повышением кредитных ставок. Заметим, что в апреле же в Квебеке уровень безработицы составил 4,1%, а по всей Канаде он был чуть выше 5%.
В апреле в США были созданы 254 тысячи новых рабочих мест, что на 17 тысяч больше, чем в марте. Подчёркивается, что речь именно о создании новых рабочих мест — при открытии новых магазинов, складов, цехов, расширении рынка услуг и прочих элементов экономики. Но в конце апреля без работы оставались 5,7 миллионов жителей США, хотя, как правило, не могут найти работу лица без специальности и молодёжь без опыта, которая, совершенно логично, предпочитает искать хорошие высокооплачиваемые должности, а не браться за любую работу с минимальными зарплатами.
Представители федеральных властей подчёркивают, что процесс укрепления экономики явно свидетельствует об успехах мер, разработанных и предпринимаемых различными правительственными органами.
Растёт спрос на работников сферы здравоохранения, на специалистов в области информатики, на услуги профессионалов-ремонтников в разных областях (от ремонта автомобилей до ремонта жилых помещений или дорог), в гостиничном бизнесе, в области оказания услуг лицам, находящимся на отдыхе. Но в последнем случае речь, скорее, не о значительном росте интереса к туризму, а о сезонном росте этой сферы услуг после зимних месяцев, когда рынок сокращается.
Что касается зарплат, то в апреле средняя зарплата по стране составила 33,36 долларов США, что на 16 центов выше мартовских средних зарплат (но в эту сумму не входят зарплаты работников сельского хозяйства — от фермеров, до сезонных рабочих). Надо заметитить, что за последний год средние зарплаты в США в пересчёте на час выросли на 4,4%, тогда как уровень инфляции поднялся на 5% (согласно, опять же, официальным данным). То есть, в реальности уровень доходов снизился, хотя ситуация улучшается и уровень доходов постепенно догоняет уровень инфляции.
Но надо заметить, что в банковском секторе дела обстоят гораздо хуже — налицо явная нестабильность банковской системы, что привело к банкротству крупных банков, тогда как ещё несколько находятся в подвешенном состоянии.
И, наконец, заметим, что экономика Канады и Квебека тесно связана с экономикой южного соседа, начиная от торгового обмена и завершая количеством туристов, совершающих благоприятные для нас набеги на Квебек и Канаду, посему будем надеяться на развитие положительных тенденций в экономике США, так как любое развитие событий отразится и на нас. Будем надеяться, всё будет хорошо.