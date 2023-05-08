Обнадёживающие данные по состоянию экономики нашего южного соседа

Безработица падает до рекордно низкого уровня, количество рабочих мест выросло, кризисные явления не наблюдаются, инфляция снижается. Так говорит федеральное управление статистики.

По сообщению Управления статистики США, за апрель-месяц уровень безработицы в США упал до 3.4%, что стало самым низким уровнем за последние 54 года. Уровень безработицы снижается второй месяц подряд, и многие связывают это явление с повышением кредитных ставок. Заметим, что в апреле же в Квебеке уровень безработицы составил 4,1%, а по всей Канаде он был чуть выше 5%.

В апреле в США были созданы 254 тысячи новых рабочих мест, что на 17 тысяч больше, чем в марте. Подчёркивается, что речь именно о создании новых рабочих мест — при открытии новых магазинов, складов, цехов, расширении рынка услуг и прочих элементов экономики. Но в конце апреля без работы оставались 5,7 миллионов жителей США, хотя, как правило, не могут найти работу лица без специальности и молодёжь без опыта, которая, совершенно логично, предпочитает искать хорошие высокооплачиваемые должности, а не браться за любую работу с минимальными зарплатами.

Представители федеральных властей подчёркивают, что процесс укрепления экономики явно свидетельствует об успехах мер, разработанных и предпринимаемых различными правительственными органами.

Растёт спрос на работников сферы здравоохранения, на специалистов в области информатики, на услуги профессионалов-ремонтников в разных областях (от ремонта автомобилей до ремонта жилых помещений или дорог), в гостиничном бизнесе, в области оказания услуг лицам, находящимся на отдыхе. Но в последнем случае речь, скорее, не о значительном росте интереса к туризму, а о сезонном росте этой сферы услуг после зимних месяцев, когда рынок сокращается.

Что касается зарплат, то в апреле средняя зарплата по стране составила 33,36 долларов США, что на 16 центов выше мартовских средних зарплат (но в эту сумму не входят зарплаты работников сельского хозяйства — от фермеров, до сезонных рабочих). Надо заметитить, что за последний год средние зарплаты в США в пересчёте на час выросли на 4,4%, тогда как уровень инфляции поднялся на 5% (согласно, опять же, официальным данным). То есть, в реальности уровень доходов снизился, хотя ситуация улучшается и уровень доходов постепенно догоняет уровень инфляции.

Но надо заметить, что в банковском секторе дела обстоят гораздо хуже — налицо явная нестабильность банковской системы, что привело к банкротству крупных банков, тогда как ещё несколько находятся в подвешенном состоянии.

И, наконец, заметим, что экономика Канады и Квебека тесно связана с экономикой южного соседа, начиная от торгового обмена и завершая количеством туристов, совершающих благоприятные для нас набеги на Квебек и Канаду, посему будем надеяться на развитие положительных тенденций в экономике США, так как любое развитие событий отразится и на нас. Будем надеяться, всё будет хорошо.