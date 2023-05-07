Каковы перспективы для начинающих покупателей недвижимости

Здоровый темп активности, возможно, возвращается на рынок жилья Канады, но с учетом того, что цены на жилье, по прогнозам, вырастут в ближайшие месяцы, знакомые препятствия по доступности, с которыми сталкиваются начинающие покупатели, могут стать еще выше.

После резкого падения за последние 12 месяцев на многих самых популярных рынках страны цены, как ожидается, стабилизируются примерно летом и снова начнут расти во второй половине года, согласно последнему прогнозу национального агентства жилищного строительства, хотя ожидается, что средние цены по стране по-прежнему будут ниже, чем в конце 2022 года.

Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) заявила на прошлой неделе, что продолжающаяся нехватка запасов, вероятно, окажет повышательное давление на цены на жилье, поскольку, по словам ее главного экономиста Боба Дугана, для повышения доступности жилья требуется “гораздо более высокий уровень начала строительства”.

Растущие цены на жилье и более высокие процентные ставки означают, что проблемы, с которыми сталкиваются потенциальные покупатели в первый раз, не проявляют особых признаков ослабления, сказал известный специалист по недвижимости.

Джон Лусинк, президент Right at Home Realty и Property.ca , сообщил канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что, хотя некоторые новые участники рынка почувствовали некоторое облегчение в разгар пандемии COVID-19 из-за резкого снижения стоимости заимствований, возврат к более традиционным рыночным условиям сошел на нет это преимущество.

“В 2021 году, я думаю, покупатели покупали не дома – они покупали планы платежей”, – сказал он. “Процентные ставки были настолько низкими, что было ли это 1 миллион долларов, 1,5 миллиона долларов – не имело значения. Они смотрели на полтора пункта и говорили: “Что ж, я могу позволить себе такую оплату”. Сегодня, конечно, они проходят гораздо более высокую квалификацию, и поэтому цена действительно имеет значение. И поэтому они не проходят квалификацию.

“Перспективы для первого покупателя, если он не имеет долгосрочной хорошей работы и не зарабатывает более 125 000 долларов, мрачны”.

В последнем бюджете федерального правительства объявлено о введении нового сберегательного счета First Home (FHSA), доступного с 1 апреля, направленного на то, чтобы помочь новым покупателям отложить сбережения, чтобы позволить себе первоначальный взнос за свое первое жилье.

Эта мера знаменует собой последнюю попытку правительства улучшить перспективы доступности жилья для начинающих покупателей, поскольку программа стимулирования покупателей жилья с долевым участием уже действует, но, как сообщается, на самых дорогих рынках страны она пользуется незначительным спросом.

Тем не менее, Лусинк сказал, что остается неясным, окажет ли федеральное вмешательство желаемый эффект, помогая молодым канадцам обрести свой первый дом.

“Домовладение было моей мечтой”, – сказал он. “Я думаю, что прямо сейчас эта мечта находится под вопросом из-за большой бюрократической волокиты, очень плохой политики… На мой взгляд, это печальное положение дел”.

Во время призыва дополнить выпуск своего последнего отчета о перспективах рынка жилья Канады, Дуган из CMHC указал на некоторые препятствия на пути решения кризиса доступности – например, отсутствие “незанятой рабочей силы”, которую можно было бы привлечь для наращивания жилищного строительства.

Опрос Global News / Ipsos, проведенный в начале апреля, показал, что 63% канадцев, у которых в настоящее время нет собственного жилья, “отказались” от идеи когда-либо его покупать, причем люди в возрасте от 18 до 34 лет, скорее всего, считают, что, хотя владение домом является значительным достижением, оно также предназначено только для самых богатых.

Помощник главного экономиста RBC Роберт Хог, тем временем, также обратил внимание на непомерную стоимость владения домом в Канаде, хотя в недавнем отчете он отметил, что темпы ухудшения доступности жилья замедляются.

Тем не менее, по его словам, банковский гигант ожидает, что тенденции доступности жилья “заметно улучшатся” в 2023 году, хотя бы частично, из-за недавнего падения средних цен на жилье. “Наш призыв к снижению национальной базовой цены RPS на 15% от пика до минимума лишь частично обратил бы вспять рост более чем на 40% в первые два года пандемии”, – сказал он.

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