В Канаде заявили, что Карл III озабочен проблемами канадцев

Король Карл III «глубоко связан» с интересами канадцев, включая коренные народы, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 7 мая.

Король Карл III «глубоко связан» с интересами канадцев, включая коренные народы, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 7 мая.

«Работа, которую он проделал в установлении контактов с лидерами коренных народов за последние несколько лет, в том числе снова на этой неделе, я думаю, показывает, что он глубоко связан с некоторыми из действительно фундаментальных приоритетов канадцев», — заявил Трюдо.

Он добавил, что знает монарха как последовательного защитника окружающей среды и надеется, что жители Канады смогут в будущем ближе познакомиться с королем и его подходами к охране окружающей среды и примирения людей. Премьер-министр также заверил, что канадцы были очень привязаны к матери Карла III, Елизавете II.

Профессор британской и английской истории в Университете Саймона Фрейзера в Ванкувере Джон Крейг опроверг мнение, что канадцам есть дело до короля. Он заявил, что большинство, вероятно, вообще не думают о монархии.

«Если не считать странного визита того или иного члена рабочей королевской семьи, это кажется совершенно далеким от жизни людей», — прокомментировал ученый. При этом, по мнению Крейга, Карл III — «серьезный человек» и после коронации удвоит свои усилия в тех областях, где действовал раньше.

Как сообщали канадские СМИ, в честь коронации Карла III по всей стране устраивались вечеринки. Стоит отметить, что в самой Великобритании нашлось немало людей, которые были недовольны торжествами по поводу коронации. Полиция арестовала 52 человека, которые выражали свое недовольство происходящим.