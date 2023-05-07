В Канаде трудно стать фермером из-за большой стоимости земли

Молодым канадцам трудно стать фермерами из-за необходимости больших стартовых вложений.

Основным сдерживающим фактором является стоимость земли. По словам координатора программы ARTERRE, которая объединяет начинающих фермеров с землевладельцами и фермерами, планирующими выйти на пенсию Бенуа Кюра, росту цен на землю способствует множество факторов — от спекуляции с недвижимостью возле крупных городов до конкуренции за самые плодородные земли.

Отмечается, что в 2022 году цены на сельскохозяйственные земли выросли на 10%, а за последние 10 лет они ежегодно росли на 6-10%. Цена на средних размеров молочную ферму составляет около $5 млн, почти в два раза больше, чем в 2011 году.

При этом кредитные организации с настороженностью относятся к неизвестным отраслям сельского хозяйства и неохотно дают кредиты под новые проекты. Как отмечает радиостанция, фермеры практически не получают прибыли от своей работы, они чаще просто возвращают вложенные в сельскохозяйственное производство деньги. Получить хорошую прибыль они могут продав землю.

Прибыльны обычно только крупные хозяйства, но и они сталкиваются с высокими затратами. Опрос 3600 фермеров показал, что 11% из них думают о закрытии дела в следующем году. Затраты на фермах Квебека выросли в 2022 году на 17,3%, а доходы — только на 14,7%.

40% канадских фермеров планируют уйти на пенсию в течение следующих 10 лет. У 66% из них нет преемников. По словам президента организации, которая представляет молодых фермеров Квебека Джули Биссоннетт, среди молодых канадцев много желающих заняться сельским хозяйством, но их останавливают высокие затраты на старте.

Напомним, в 2022 году число сельскохозяйственных работников в Канаде резко сократилось. Специалисты считают, что одним из существенных факторов, которые на это повлияли, стала засуха.