11 статуй с изображением Сехмет отреставрированы при финансовой поддержке канадского отделения музейной программы «Меценаты»

«Проект Сехмет», собирающий данные о сотнях статуй древней египетской богини, возглавила итальянский археолог, куратор секции египтологии и Ближнего Востока музеев Ватикана Алессия Амента.

«Проект Сехмет», собирающий данные о сотнях статуй древней египетской богини, возглавила итальянский археолог, куратор секции египтологии и Ближнего Востока музеев Ватикана Алессия Амента.

Древнеегипетская богиня Сехмет с телом женщины и головой львицы считалась защитницей фараонов, покровительницей врачей и повелительницей болезней и язв: могла насылать их или лечить по своему желанию.

Ее бесчисленные резные изображения были созданы в Древнем Египте в качестве идолов для поклонения, чтобы попытаться умилостивить ее, смягчить ее гнев, получить силу и заручиться ее защитой на земле и в загробной жизни.

Именно ради этих целей царь Аменхотеп III, фараон 14 века до н. э. и дед Тутанхамона возводил самый большой и сложный погребальный комплекс, когда-либо построенный в этом регионе.

По оценкам ученых, не менее 700 статуй Сехмет сидели или стояли на страже в его погребальном храме, называемом «Дом миллионов лет», предлагая умершему фараону силу и защиту «как армия» на миллионы лет в загробной жизни, пояснила Алессия Амента.

В Ватиканском григорианском египетском музее есть 11 статуй с изображением Сехмет, которые были недавно отреставрированы при финансовой поддержке канадского отделения музейной программы «Меценаты». Статуи найдены в погребальном храме фараона и были приобретены музеями в начале 19 века из коллекций Кавацци-Гвиди.

Очистка, консервация и каталогизация огромных кусков твердого камня гранодиорита вдохновили Аменту на более глубокое изучение не только этих предметов, но и десятков из коллекции Туринского египетского музея и еще десятков на месте в Египте.

Аменхотеп III приказал создать сотни статуй Сехмет для своего погребального храма, но его преемники также рассредоточили их по другим храмам. Амента сказал, что около 280 статуй богини были найдены в погребальном храме Аменхотепа, еще 288 — в храме Мут, а 210 разбросаны по коллекциям по всему миру.

Сильное землетрясение сровняло с землей погребальный комплекс Аменхотепа всего через 150 лет после его постройки, поэтому преемники переделали статуи и щебень, разлив Нила покрыл большую часть останков, а «египтомания» среди европейцев в 19 веке довершила дело и растащила все, что было доступно.

Амента сказал, что проект Sekhmet направлен на создание базы данных, каталогизирующей точные детали и размеры как можно большего числа из 1000 известных статуй в мире, а затем использовать обработку искусственным интеллектом для выявления закономерностей и деталей об элементах и создания изображений 3D-моделей. Это обеспечит наглядную реконструкцию того, как фрагменты могли быть расположены внутри храма, поможет расшифровать, как были вырезаны фрагменты, и выяснить, как могли быть организованы строительство и доставка.

Есть надежда, что эти детали помогут масштабному проекту по сохранению храма Аменхотепа III под руководством Хурига Сурузяна, который надеется реконструировать крупнейший музей скульптур «на месте» в Египте.

Согласно деталям проекта «Сехмет», помощь в изучении и понимании погребального комплекса «наконец позволит филологически переместить статуи богини в их первоначальный контекст, способствуя реституции грандиозного погребального храма Аменхотепа III как открытого храма».

По словам Аменты, мельчайшие детали и большие закономерности могут объединиться, чтобы помочь людям сегодня узнать о технологиях прошлого, верованиях, экономике и науке. Это как «пропуск» в прошлое.