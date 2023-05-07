Объявлены 10 победителей конкурса Prix d’Excellence 2023 в Квебеке

Десять проектов из Монреаля были объявлены индивидуальными победителями архитектурного конкурса Prix d’Excellence 2023 от Архитектурного ордена Квебека.

Десять проектов из Монреаля были объявлены индивидуальными победителями архитектурного конкурса Prix d’Excellence 2023 от Архитектурного ордена Квебека.

Конкурс Prix d’Excellence 2023 награждает дизайнеров со всей провинции Квебек, выделяющихся своим творчеством и приверженностью обществу. В этом году конкурс отказался от традиционных призовых категорий, чтобы стимулировать более широкое участие и включение небольших проектов и тех, которые было сложнее разместить.

По данным организации, насчитывающей более 4600 членов: “Таким образом, заявки оценивались в целом с использованием критериев, которые, среди прочего, отражают видение Орденом социально-экологического перехода».

Среди победителей такие проекты, как Реконструкция культурного центра Дежарден, спроектированная Atelier TAG, Новый спортивный и культурный центр в Коллеж Нотр-Дам, спроектированный ACDF Architecture, Колледж Дюроше Сен-Ламбер, спроектированный ателье Пьера Тибо и другие.

В этом году в жюри конкурса, который проходит уже 41 год, входили Рене Дауст, Лор Варидель, Изабель Бошан, Рами Бебави и Владимир Топузанов.