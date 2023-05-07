В провинции Альберта объявлено чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение из-за пожаров было объявлено в канадской провинции Альберта, об этом 6 мая объявила премьер-министр провинции Даниэль Смит.

Чрезвычайное положение из-за пожаров было объявлено в канадской провинции Альберта, об этом 6 мая объявила премьер-министр провинции Даниэль Смит.

«Рассмотрев текущую ситуацию в провинции и наши варианты реагирования, мы объявили чрезвычайное положение в провинции для защиты безопасности, здоровья и благополучия жителей Альберты», — заявила она.

Министр общественной безопасности и чрезвычайных служб Альберты Майк Эллис выразил уверенность, что регион сумеет справиться с проблемами, однако ситуация пока развивается. Официальные лица выступили в Калгари перед заседанием Комитета по чрезвычайным ситуациям.

По данным на 18:30 по местному времени в провинции было зарегистрировано 110 лесных пожаров, из них 37 считаются вышедшими из-под контроля. Было эвакуировано более 24 тыс. жителей. Пожаром охвачены 122 гектара земли.

Ранее сообщалось, что в провинции эвакуируют как людей, так и скот — силами фермерских сообществ.