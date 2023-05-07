Иммиграция с Александрой Мельниковой. Осторожно, Большой брат следит за тобой!



Ваш файл рассматривает искусственный интеллект – ЧТО он делает, КАК собирает информацию, К ЧЕМУ ИМЕЕТ доступ и самое главное, ЧТО РЕКОМЕНДУЕТ офицеру.

В связи с огромным количеством файлов (учебные, гостевые и рабочие визы), которые продолжают накапливаться в системе, Министерство иммиграции все больше и чаще обращается за помощью к искусственному интеллекту. Первые программы были запущены в период ковида и резко эволюционировали во время пандемии. Эти программы не рассматривают ваш файл, но они дают так называемые «рекомендации» что с вами делать.

Вы будете НЕПРИЯТНО удивлены, на что имеют доступ эти программы, как вас оценивают и на какую вашу информацию имеют доступ.

Что делает искусственный интеллект?:

– в считанные секунды находят и выводят на дисплей несоответствия в вашем файле, такие как: разная информация по работе, учебе, образованию, датам, как и по одному файлу так и по всем файлам, которые вы когда либо подавали. Если раньше это происходило почти вручную, то сейчас так называемый скрининг забирает всего несколько секунд.

– проверяет наличие всех обязательных форм и дополнительных документов

– выводит на экран список недостающих документов (если таковые существуют)

– ПРОВЕРЯЕТ документы на наличие подделки (ФОТОШОП, соответствие заявленных фактов реалиям страны аппликанта, ищет и выводит на дисплей любую информацию, которая касается безопасности и криминала аппликанта)

– скрининг на угрозу терроризма разрешает искусственному интеллекту ПРОВЕРЯТЬ И СОБИРАТЬ информацию с аккаунта ваших социальных сетей (!!!), а также делать внутренние пометки на будущее

В то время как искусственный интеллект отлично работает с файлами где все просто и по инструкции, его наличие в анализе более сложных файлов доставляет больше вреда чем пользы, так как он не принимает во внимание детали и объяснения. В этом случае, если агент не просмотрит файл сам или, если не откроет объяснительное письмо аппликанта, или его представителя, то решение будет вынесено ошибочно. Обычно, больше половины файлов требуют углубленного анализа, а это значит, что искусственный интеллект повысит процент отказов по тем пакетам, где должно было быть положительное решение.

Одним из негативных факторов является то, что эти программы самообучаемы. К тому же, параметры анализа неизвестны даже самим агентам и офицерам, что может приводить к дискриминационным практикам. Например, молодой человек из Ирана подает на студенческую визу. Есть учебный план, деньги на учебу, хороший английский. С другой стороны, если в параметрах программы стоит низкий уровень доверия к финансовым документам из Ирана или к некоторым его банкам, программа может вывести на экран отсутствие финансового документа вообще (!!!). Если агент не перепроверит – идет отказ по причине отсутствия финансов.

Многие адвокаты и юристы убеждены, что допуск искусственного интеллекта к рассмотрению иммиграционных файлов это хуже, чем открытие ящика Пандоры. Они призывают к большей прозрачности об этих программах и меньшей их автономности.

Мы следим за всеми нововведениями в анализе файлов Канадскими властями и пытаемся реагировать наперед, что и где может пойти не так.

Если вам нужно помощь – пришлите запрос на емейл: info@skiimmigration.com

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755,

website: www.skiimmigration.com

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