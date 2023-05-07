Пожар в Лавале – горят десятки яхт и прогулочных судов

Большой пожар на стоянке прогулочных судов на севере Лаваля, горят десятки яхт и катеров. Пожар высшей категории сложности.

В ночь с субботы, 6 мая, на воскресенье, 7 мая, в квартале Saint-François города Лаваля, на стоянке яхт и прогулочных судов (marina), расположенной вдоль бульвара Mille-Îles, на реке Тысячи островов (эта река отделяет остров от континента с севера, тогда как с юга между островом и Монреалем проходит река Des Prairies) неожиданно вспыхнул крупнейший пожар. Огонь начался примерно в 4 утра, и пламя быстро охватило десятки судов. К половине пятого горели не менее двадцати яхт.

Пожарные команды прибыли к месту возгорания быстро, но процесс тушения пожара затрудняется тем, что все или почти все суда заправлены бензином “под завязку”, на них хранятся канистры с запасами горючего и баллоны с пропаном, который используется для приготовления пищи на газовых плитах.

К 7 утра воскресенья пожар всё ещё не был потушен, и, по всей видимости, уже сгорели или сгорят все плавсредства на этой стоянке. Неприятный сюрприз для владельцев катеров, яхт, катамаранов и прочих корабликов. Причины пожара пока непонятны, но, как правило, пожары на судах происходят из-за халатности владельцев, которые забывают перекрыть баллоны с газом. Хотя такие масштабы бедствия весьма редк