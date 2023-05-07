Расстрел немецких военнослужащих-дезертиров с одобрения канадских военных властей

Из истории Канады. Печальная и позорная история – расстрел немецких дезертиров через несколько дней после окончания войны.

Канадские солдаты воевали против Гитлера героически. Но и спустя 78 лет после войны нельзя забывать о некоторых позорных моментах. Надо о них постоянно напоминать. Чтобы такое никогда не повторилось:

В эти дни в Канаде празднуется освобождение Голландии канадскими войсками. Торжественный день, который отмечается уже 78 лет. Но к сожалению, был и случай, о котором рассказывается ниже. Печальный, неправдоподобный, но реальный.

Через пять дней после капитуляции Германии, 13 мая 1945 года, в Голландии, в предместьях Амстердама, на территории лагеря немецких военнопленных, взятых в плен канадскими войсками, прошло заседание военного трибунала германских вооруженных сил.

Суд рассмотрел дела двух немецких военных моряков — Бруно Дорфера (Bruno Dörfer) и Райнера Бека (Rainer Beck), обвиняемых в дезертирстве, и приговорил обоих дезертиров к расстрелу за трусость, измену и дезертирство из рядов вооруженных сил Рейха. В этот же день оба дезертира были расстреляны.

Судилище было проведено подпольно? Виновные в расправе были наказаны? Канадские власти приняли все меры к недопущению подобных расправ в будущем? Да нет… К сожалению.

На самом деле, военнопленные немецкие офицеры обратились к коменданту лагеря с просьбой разрешить судить дезертиров по законам Рейха, которые на тот момент отменены не были. Суд прошёл открыто, среди зрителей присутствовали и канадские военнjслужащие, один из которых выступил свидетелем обвинения, ответив на вопросы, касающиеся обстоятельств пленения одного из несчастных (тот сдался добровольно, оружия при себе не имел, в безвыходной ситуации не находился, сразу заявил, что он дезертир).

После вынесения приговора германские офицеры обратились к канадским властям с просьбой предоставить оружие для казни. Комендант лагеря, посоветовавшись с начальством, распорядился выдать германской расстрельной команде трофейные винтовки, которые после расстрела были аккуратно немцами почищены и возвращены на канадский склад с благодарностью.

Райнер Бек — сын относительно известного немецкого социал-демократического политика, противника Гитлера. Дезертировал почти год назад, скрывался, сдался после прихода канадских войск. В своё оправдание заявил на суде о нежелании воевать за Гитлера и о своём решении дезертировать сразу же после призыва.

Бруно Дорфер — дезертировал в марте, скрывался, сдался канадским войскам. На суде защищал себя сам, говорил о бессмысленности сопротивления, о реках бессмысленной крови.

Комендант лагеря — майор канадской армии Оливер Мейс (Oliver Mace). Именно он дал позволение на трибунал. Имел право запретить. Он же распорядился выдать оружие для расстрела. Майор канадской армии Деннис Пирс (Dennis Pierce), был назначен канадской армией наблюдателем за проведением суда в соответствии с законами и правилами. Мог прервать трибунал и послать судей далеко в любой момент. В известность о суде было поставлено и командование канадской армией в Голландии.

Никто наказан не был. Спустя много лет, один из канадских генералов, имевших отношение к делу, пожал плечами: – действовали немецкие законы, они ещё не были отменены, мы поступили правильно. Ну, что тут скажешь… Законопослушные канадские офицеры, за что ж их в морду-то бить?