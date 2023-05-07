На новой королевской короне Канады не будет ни креста, ни цветка лилии

Утверждена новая королевская корона Канады – она потеряла два традиционных элемента – цветок лилии, символ Квебека, и крест – символ христианства.

У монархов Великобритании и стран содружества есть более десятка разных корон, от предназначенных для самых торжественных случаев, тяжёлых, усеянных драгоценными камнями и сделанных из литого золота, до более практичных, изготовленных “на каждый день”, когда монарх должен надевать корону при проведении тех или иных церемоний. Существуют также и короны, которые монарх носит при посещении определённой страны или же проводя мероприятие, посвящённое этой стране. В таком случае король или королева как бы показывают окружающим, что они правят и этой страной, а не только британскими островами.

Существует, конечно же, и канадский вариант короны. И все монархи, посещавшие Канаду, всегда носили эту канадскую корону.

До наших дней канадская корона никогда внешне не менялась. Как видно из иллюстрации, одними из самых видных элементов её были христианский крест и цветы лилии. Оба символа понятны без пояснений и оба символа отражали канадскую реальность – верность духовным традициям страны и признание роли Квебека, как первой территории Канады и как самобытной провинции.

Но вот 6 мая 2023 года корона претерпела серьёзнейшие изменения. Возвышающийся над короной крест заменён на многогранную шестконечную фигурку, абстрактный узор, убраны и кресты, идущие в перемешку с лилиями, а сами цветы лилии исчезли. Символизм первого изменения понятен – христианская религия, мягко говоря, отходит в стране на второй план, а символы других религий начальство решило пока не вводить, – очевидно, рано. А вот что касается изъятия цветов лилии, вопрос сложнее. Теперь они заменены на кленовые листья, мол, главное – это Канада, а не отдельно взятая провинция. По нижнему бортику пущено обрамление в виде снежинок, символизирующих особенности канадского климата.

Дизайн был утверждён королём Карлом Третьим ещё в апреле, проект был доложен Его Величеству Джастином Трюдо. Разработан дизайн главным Управлением Геральдики Канады. Одновременно утверждены новый королевский флаг Канады, новая королевская печать и ряд других, менее значимых символов.

Ну хорошо ещё, что на корону не добавлены перья и томогавки аборигенов. Но всё впереди.