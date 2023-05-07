Продажи (и цены) недвижимости в Монреале растут

В апреле продажи и цены на недвижимость во всех категориях выросли в столичном районе переписи населения Монреаля (RMR), согласно данным, собранным из базы данных Centris профессиональной ассоциацией брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ)

В апреле продажи и цены на недвижимость во всех категориях выросли в столичном районе переписи населения Монреаля (RMR), согласно данным, собранным из базы данных Centris профессиональной ассоциацией брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).. Эти цифры обнадеживают владельцев, поскольку они аналогичны показателям 2000 года, что позволяет предположить, что пик продаж недвижимости пройден.

Количество продаж жилья выросло до 3755 по состоянию на апрель 2023 года, что на -26% меньше, чем в апреле 2022 года. Это также свидетельствует о стабилизации продаж в Монреальском регионе третий месяц подряд. Однако APCIQ искажает цифры из-за меньшего количества выставленных на продажу домов на рынке и более высоких цен.

«Эта ранняя весна приходит с ветром оптимизма в условиях, когда пик фиксированных и переменных ставок по ипотечным кредитам превышен, а средние цены на недвижимость в ПМР Монреаля торгуются на 5-8% ниже максимума, достигнутого в тот же период прошлого года.. Тем не менее, активность в апреле оказалась разочаровывающей после многообещающего марта из-за отсутствия недвижимости, выставленной на продажу на рынке, о чем свидетельствует историческое снижение числа выставленных на продажу в апреле месяце», – говорит директор Службы анализа рынка APCIQ, Чарльз Брант.

Он добавляет, что именно из-за нехватки объектов недвижимости с хорошим соотношением цены и качества, составляющих основную часть сделок, стоимость недвижимости значительно выросла в апреле. Напомним, что в марте 2023 года риэлторская компания Royal LePage уже сообщала о нехватке жилья в Канаде, но отмечала снижение цен, в отличие от апреля 2023 года.

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