На новых выпусках канадских денег изображение Елизаветы Второй будет заменено на изображение Карла Третьего

Замена портрета покойной королевы на портрет здравствующего монарха ничего не меняет в обороте денег. Старые банкноты и монеты, разумеется, принимаются без ограничений.

Правительство Канады только что, 6 мая, подписало указ о замене на всех монетах и банкнотах изображения покойной королевы Елизаветы Второй на портрет нынешнего монарха, короля Канады Карла Третьего. Канадский монетный двор выпускает монеты с изображением царствующего монарах с самого первого выпуска, который имел место в 1908 году.

Что касается банкнот, в этом же указе, опубликованном в субботу, 6 мая указывается, что портрет Елизаветы на новом выпуске двадцатидолларовых банкнот заменяется на изображение здравствующего монарха. Изображение монарха на канадских банкнотах присутствует с 1935 года, с того самого момента, когда Банк Канады запустил в оборот первые банкноты.

Замена портрета ни в коем случае не означает, что старые деньги выйдут из оборота. Старые банкноты будут беспрепятственно приниматься во всех учреждениях до тех пор, пока не придут в негодность из-за ветхости.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, прибывший в Лондон (Великобритания) на церемонию коронации монарха подтвердил, что Канада остаётся верной принципам демократии, уважения прав человека, равенства и уважения ко всем, независимо от воззрений, цвета кожи, религиозных убеждений и личных пристрастий. Во время визита в Лондон канадский премьер встретится с премьер-министром Британии господином Риши Санаком (Rishi Sunak), премьером Новой Зелании Крисом Хипкинсом (Chris Hipkins) и президентом Ганы Нана Акуфо-Аддо (Nana Akufo-Addo). Трюдо вернётся в Оттаву в воскресенье, 7 мая.