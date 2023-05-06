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Двадцатидолларовая банкнота выпуска 1991 года.

Портрет Елизаветы Второй заменяется на портрет Карла Третьего

Megan Jorgensen Май 6, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Финансы, Экономика Оставить комментарий 45 Просмотров

На новых выпусках канадских денег изображение Елизаветы Второй будет заменено на изображение Карла Третьего

Замена портрета покойной королевы на портрет здравствующего монарха ничего не меняет в обороте денег. Старые банкноты и монеты, разумеется, принимаются без ограничений.

Правительство Канады только что, 6 мая, подписало указ о замене на всех монетах и банкнотах изображения покойной королевы Елизаветы Второй на портрет нынешнего монарха, короля Канады Карла Третьего. Канадский монетный двор выпускает монеты с изображением царствующего монарах с самого первого выпуска, который имел место в 1908 году.

Что касается банкнот, в этом же указе, опубликованном в субботу, 6 мая указывается, что портрет Елизаветы на новом выпуске двадцатидолларовых банкнот заменяется на изображение здравствующего монарха. Изображение монарха на канадских банкнотах присутствует с 1935 года, с того самого момента, когда Банк Канады запустил в оборот первые банкноты.

Замена портрета ни в коем случае не означает, что старые деньги выйдут из оборота. Старые банкноты будут беспрепятственно приниматься во всех учреждениях до тех пор, пока не придут в негодность из-за ветхости.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, прибывший в Лондон (Великобритания) на церемонию коронации монарха подтвердил, что Канада остаётся верной принципам демократии, уважения прав человека, равенства и уважения ко всем, независимо от воззрений, цвета кожи, религиозных убеждений и личных пристрастий. Во время визита в Лондон канадский премьер встретится с премьер-министром Британии господином Риши Санаком (Rishi Sunak), премьером Новой Зелании Крисом Хипкинсом (Chris Hipkins) и президентом Ганы Нана Акуфо-Аддо (Nana Akufo-Addo). Трюдо вернётся в Оттаву в воскресенье, 7 мая.

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