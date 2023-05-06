Рецепты из британской кухни

Несколько традиционных блюд из британской кухни. Аккурат на коронацию

Британские блюда: Английские овсяные печенья, шотландские картофельные пельмени, картофель с зеленью, хаггис, суп с бараниной по-ирландски.

В торжественный день коронации короля Канады нельзя забывать, что Карл Третий правит ещё и на Британских островах (не знали? он не только в Канаде главный, оказывается!). Посему мы не можем не представить вашему вниманию несколько кулинарных рецептов от британцев. Пробуйте и наслаждайтесь!

Английские овсяные печенья Пуговичка

Печенья английские. Так называются потому, что печенья получаются выпуклой формы, напоминают большие пуговицы. Между прочим, пуговицы коллекционируются лодьми с гордым названием филобутонисты (от слова бутон – пуговицы, что означает “возвышенность”, выпуклость”). Зато печенья Пуговичка никем не коллекционируются, а резво поедаются.

Ингредиенты:

150 граммов сливочного масла

150 граммов сахарного песка

Одно яйцо

Один желток

Одна ложечка чайная ванильной эссенции

Три столовые ложки овсяных хлопьев

Чайная ложечка кукурузного крахмала

250 граммов очень хорошей белой муки

Чайная ложка соды

Готовим печенья:

Взбиваем масло с сахаром до кремообразного состояния Добавляем в смесь яйцо и желток, вновь взбиваем до однообразной массы Добавляем ваниль и овёс, и опять же размешиваем\Просеиваем муку, соду, крахмал и смешиваем с тестом, размешивая вновь Заворачиваем тесто в плёнку и ставим в холодильник на полчасика, чтобы оно затвердело Нарезаем тесто на порции размером с грецкий орех, делаем шарики, немного их придавливаем, придавая форму диска и кладем на противень, предварительно смазанный маслом и посыпанный мукой Обмакиваем в муку вилку и наносим на поверхность печенюшек полоски для красоты Запекаем в духовке при 180 градусах Цельсия минут 15-20, следя, чтобы нге подгорели – печенья должны стать золотистыми.

Пельмени картофельные Redcar

Национальное шотландское блюдо. Рассказывают, что сам Уильям Уоллес, национальный герой Шотландии, очень любил это древнее блюдо, посвященное гордыми шотландцами древним кельтским богам. Название их происходит от название старинного города Редкар.

Готовятся эти шотландские пельмени довольно просто.

Килограмм картофеля варим в соленой воде до готовности, не чистя, в мундире, так сказать (в Шотландии издавна картофель был красноватых сортов, поэтому и не чистили его перед варкой). Когда картошка сварится, надо её почистить и пропустить через пресс, превратив в пюре, после чего поставить в погреб или в холодильник (если таковой имеется), накрыв крышкой, на день. Перемешать теперь картофельное пюре с 250 граммами пшеничной муки и парой яиц, и раскатать тесто в лист толщиной в 3 см (линейкой можно не мерить). Стаканом или формочкой вырезать кружки диаметром в 8-10 см. Да, не забудьте посолить, если считаете нужным. Кладём в тесто начинку – чайную ложку сливового повидла, смешанного заранее с шотландским виски (можно виски заменить ромом). Пропорции – на 200 граммов повидла, столовая ложка напитка. Взбить одно яйцо и смазать им края пельменей, после чего пельмени заклеить и опустить в кипящую воду минут на 6-8. Достав шумовкой из воды, выложить тут же пельмени на сковороду, в которой растоплено сливочное масло, и обжарить немного. Можно в ходе жарки посыпать сахаром и (или) корицей – но это по вкусу.

Картофель с пряной зеленью по-шотландски

Жареная картошка с пряной зеленью – традиционное блюдо шотландских горцев. После очередного молодецкого набега на английских сатрапов, возвращались мужественные бойцы Храброго Сердца в родные шалаши Редкара, жарили картошечку, а прострелянные врагами ноги сами самой заживали!

Вот попробуйте:

Килограмм молодой картошки варим в подсоленой воде до готовности. Варим “в мундире” – как водится у шотландцев. Как только сварилась картошка, воду слили, картофель немного остудили, а затем очистили. Теперь надо его обжарить минут десять в чугунной сковороде на сливочном масле, пока не побагровеет (отсюда, кстати, и название вотчины шотландцев – Редкар – мол, Красная тележка. Это не из-за цвета тележки, а из-за цвета картошки – у шотландцев она была красных сортов, и возили её в тележках на рынок городка. Впрочем, отдельные историки полагают, что речь как раз о жареной картошке, которая становится багрово-красной. Добавить тут же в сковороду несколько ложек столовых рубленых листочков тимьяна и базилика, перемешать и жарить ещё минуты три (соль и перец приветствуются). Подавать картошку к ромштексам, жаркому из говядины и другим мясным шотландским блюдам, как принято в Редкаре.

Хаггис – шотландское блюдо

Король Англии Карл Второй пожаловал послу Даунингу надел земли в предместьях Лондона. Посол целую улицу отстроил. В том числе дом под номером 10. А на улице теперь и резиденция премьера Великобритании, и министерство иностранных дел страны. Ну, а будете в Ливерпуле, обязательно в паб завернуть надо и полакомиться хаггисом.

Ингредиенты для шотландского хаггиса:

Овечий желудок

Сердце овечье

Печенка овечья

Сало нутряное овечье – 200г

Овсянка – стакан

Бульон мясной – стакан

Три средние луковицы

Масло сливочное для жарки

Перец кайенский, мускатный орех, соль и черный перец по вкусу

Готовим хаггис по-ливерпульски:

Желудок тщательно моем, удаляем жир и плёнки, натираем солью Через час замачиваем в холодной воде на три часа и затем выворачиваем наизнанку Сердце и печенку тоже моем, заливаем водой, доводим до кипения, уменьшаем огонь до слабо-среднего и варим полчаса Овсянку немного поджариваем одновременно на сливочном масле Сердце и печень мелко рубим, смешиваем с овсянкой Добавляем резаный лук, все специи и нутряное сало Этим фаршем фаршируем желудок, так, чтобы он был заполненен на две трети Желудок зашиваем, кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой Варим желудок три часа в кастрюле без крышки. подливая горячую воду (кипяток). Как только желудок начнет раздуваться, проткните иголкой Готовый хаггис подаётся с варенй картошкой, репой и другими овощами, что растут в Шотландии.

Ирландский суп из баранины

Хотя Ирландия стала республикой, отделившись от Великобритании, но Северная Ирландия остаётся верной короне, там и готовят этот традиционный суп:

Килограмм савойской капусты (можно взять обычную, белокочанную капусту), режем на четыре части и удаляем кочерыжку, после чего капусту нарезаем полосками, моем и подсушиваем Нарезаем кубиками три больших луковицы Чистим и режем тоже кубиками 300 граммов картофеля Добавляем резаную кружочками морковь – 3 средних морковки Нарезаем кубиками 500 граммов ирландской баранины и обжариваем баранину на сковороде, на растительном масле (подсолнечное – очень хорошо подойдёт!) Добавляем лук, продолжаем жарить, а затем, минуты через три, добавляем картошку и морковь, жарим, помешивая, минут пять Теперь заливаем 2 стакана кипятка, добавляем соли, перчим, кидаем немного тмина и варим в кастрюле под закрытой крышкой до готовности мяса В конце можно капнуть лимонный сок – самую малость.

Приятного аппетита!