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Экономика Бизнес Летать из Монреля во Флориду станет дешевле
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Флорида становится ближе. Не толпимся, билетов на всех хватит.

Летать из Монреля во Флориду станет дешевле

Megan Jorgensen Май 6, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Хорошие новости, Экономика Оставить комментарий 108 Просмотров

В Монреаль приходит новая авиакомпания и обещает рейсы до Монреаль-Майями ценою до 40 долларов (но в одну сторону и не всегда)

Приход новых участников на рынок авиаперелётов можно только привестствовать. Будем надеяться, что цены на полёты в гости к южным соседям упадут.

Объявлена хорошая новость для монреальцев и всех жителей Квебека — канадская бюджетная авиакомпания Flair Airlines, считающаяся одним из самых дешёвых авиаперевозчиков в Северной Америке, официально объявила о том, что с осени этого года она расширяет свои действия и начинает обслуживать рейсы Монреаль-Флорида.

Рейсы будут осуществляться ежедневно, и бронировать билеты можно уже с сегодняшнего дня. Пока можно купить билеты в одну сторону по ценам, начинающимся от 39 долларов (в цену входят и налоги, и все административные расходы). Но фокус заключается в том, что речь о полёте в одну сторону из Орландо или Форт-Лодердейл (крупнейшие аэропорты Флориды) до Монреаля, а билет «туда и обратно» при вылете из Монреаля обойдётся примерно в 160 долларов. Но в любом случае цена гораздо дешевле билетов, обычно предлагаемых на эти направления

Компания была создана в 2005 в Эдмонтоне (провинция Альберта), и с тех пор регулярно увеличивает количество рейсов и направлений, в настоящее время она обслуживает уже три десятка направлений в Канаде и в США. В настоящее время рейсы выполняются полутора десятками самолётов, но в течение ближайших лет планируется довести воздушный флот до пятидесяти аппаратов.

В Монреале компания уже объявила о наборе дополнительного персонала на работу в связи с запланированными ежедневными полётами в солнечную Флориду.

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