В Монреаль приходит новая авиакомпания и обещает рейсы до Монреаль-Майями ценою до 40 долларов (но в одну сторону и не всегда)

Приход новых участников на рынок авиаперелётов можно только привестствовать. Будем надеяться, что цены на полёты в гости к южным соседям упадут.

Объявлена хорошая новость для монреальцев и всех жителей Квебека — канадская бюджетная авиакомпания Flair Airlines, считающаяся одним из самых дешёвых авиаперевозчиков в Северной Америке, официально объявила о том, что с осени этого года она расширяет свои действия и начинает обслуживать рейсы Монреаль-Флорида.

Рейсы будут осуществляться ежедневно, и бронировать билеты можно уже с сегодняшнего дня. Пока можно купить билеты в одну сторону по ценам, начинающимся от 39 долларов (в цену входят и налоги, и все административные расходы). Но фокус заключается в том, что речь о полёте в одну сторону из Орландо или Форт-Лодердейл (крупнейшие аэропорты Флориды) до Монреаля, а билет «туда и обратно» при вылете из Монреаля обойдётся примерно в 160 долларов. Но в любом случае цена гораздо дешевле билетов, обычно предлагаемых на эти направления

Компания была создана в 2005 в Эдмонтоне (провинция Альберта), и с тех пор регулярно увеличивает количество рейсов и направлений, в настоящее время она обслуживает уже три десятка направлений в Канаде и в США. В настоящее время рейсы выполняются полутора десятками самолётов, но в течение ближайших лет планируется довести воздушный флот до пятидесяти аппаратов.

В Монреале компания уже объявила о наборе дополнительного персонала на работу в связи с запланированными ежедневными полётами в солнечную Флориду.