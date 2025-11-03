Молодая женщина 26 лет была арестована полицией Монреаля после того, как в пятницу утром пешеход 69 лет погиб при пересечении бульвара Декари на улице Пламондон в районе Сноудон, сообщил представитель СПВМ Жан-Пьер Браба..

По словам Браба, авария произошла в 3:20 утра..

«Произошло столкновение между автомобилем и пешеходом, 69-летний мужчина лежал на земле и, к сожалению, был констатирован мертвым на месте», — добавил представитель..

«Автомобиль двигался на юг по Декари и столкнулся с пешеходом на перекрестке. Водитель не пострадал, но женщина была арестована за управление в нетрезвом виде, повлекшее смерть»..

Полицейские пытаются выяснить обстоятельства происшествия. «Мы пытаемся понять, переходил ли кто-то улицу на красный свет или водитель нарушил правила», — сказал Браба..

Полиция находилась на месте аварии до 9:30 утра, проверяя камеры и опрашивая свидетелей для установления причин происшествия. Алкоголь был одним из факторов..

Хотя в районе Пламондон и Декари не много аварий, известно, что один из опасных перекрестков в районе КДН-НДГ — это перекресток Ван-Хорн и южного МакЛинна, где часто происходят нарушения правил, создающие опасность для водителей и пешеходов..

Водители на этом перекрестке часто не останавливаются полностью, из-за чего почти случаются наезды на пешеходов, что требует внимания со стороны городских служб..

Этот трагический инцидент на перекрестке Декари и Пламондон привлекает внимание к важности соблюдения правил дорожного движения и ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, а также к необходимости улучшения безопасности пешеходов на улицах Монреаля.

