Канадская ипотечная и жилищная корпорация (SCHL) представила Catalogue de conception de logements

Правительство Канады и Канадская ипотечная и жилищная корпорация (SCHL) 15 октября официально представили Catalogue de conception de logements — каталог, включающий 50 типовых моделей жилья, подходящих для всех провинций страны. В каталоге представлены разные виды жилья — от таунхаусов до квадруплексов, включая доступное жилье, адаптированное к потребностям каждого региона.

Это не первая попытка подобного рода: каталог перекликается с инициативой послевоенного периода, когда в 1950–1970-х годах был выпущен аналогичный набор проектов для ускоренного строительства жилья. Многие из таких «домов ветеранов» до сих пор можно увидеть в Монреале, например, в районах Кот-Сен-Пол и Виллере.

Главная цель каталога — упростить и ускорить процесс одобрения и возведения жилья по всей стране. Он предлагается бесплатно всем застройщикам и содержит не только архитектурные планы, но и технические чертежи, расчёты стоимости и рекомендации по строительству с учётом местных климатических и градостроительных особенностей.

Для успешной реализации проекта важна поддержка канадских городов — уже 14 крупных городов, включая Ванкувер, Эдмонтон, Реджайну, Торонто и Оттаву, официально поддержали инициативу. Однако ни один город в Квебеке пока не присоединился к проекту, несмотря на то, что в каталоге есть раздел с планировками, специально разработанными для провинции Квебек местной архитектурной фирмой Kanva.

По словам Тюдора Рэдулеску, соучредителя Kanva, каталог прорабатывался с учётом климата и правил муниципального строительства, а также проходил предварительное обсуждение с представителями многих квебекских муниципалитетов, которые воспринимали проект положительно. Однако без активного участия самих городских администраций планы могут оказаться ничем не лучше обычных и не получить ускоренного одобрения.

Ассоциация специалистов по строительству и жилищному хозяйству Квебека (APCHQ) отмечает, что основные города провинции — Монреаль, Квебек, Лаваль, Гатино и Лонгёй — пока не поддержали инициативу, ссылаясь на ряд причин: муниципальные выборы, смену планов развития города и недостаток коммуникации с SCHL. Как поясняет директор экономической службы APCHQ Дэвид Гулэ, без упрощённого муниципального одобрения каталог вряд ли существенно повлияет на ускорение строительства жилья в Квебеке.

Министр жилищного строительства Квебека Каролин Пруль, недавно вступившая в должность, пока не прокомментировала эту ситуацию.

Таким образом, Catalogue de conception de logements представляет интересный и перспективный инструмент для решения жилищного кризиса в Канаде, но его эффективность в Квебеке будет зависеть от реального вовлечения муниципальных властей и упрощения бюрократических процедур.

Каталог содержит примерно 50 универсальных проектов, адаптированных к местным условиям, с учётом доступности, энергоэффективности и климатической устойчивости. Он способствует развитию умеренной плотности застройки в уже существующих жилых зонах, помогая повысить доступность жилья и снизить сроки строительства.

Однако, как отмечают эксперты APCHQ, использование каталогных проектов не отменяет необходимости выбора материалов и архитектурных доработок. Также, в отличие от ряда городов Канады, в Квебеке пока нет механизмов ускоренного получения разрешений на строительство по каталогным планам.

В целом, проект представляет собой значительный шаг к инновативному подходу в жилищном строительстве, но его успех будет зависеть от взаимодействия федерального, провинциального и муниципального уровней власти.

Эта инициатива вписывается в более широкий план федерального правительства по удвоению темпов строительства жилья и обеспечению его доступности для населения, что является одним из ключевых приоритетов в борьбе с жилищным кризисом в Канаде.

