Банк Канады недавно снизил ключевую процентную ставку на 0,25%, установив её на уровне 2,25% (на 29 октября 2025 года). Это решение направлено на поддержку замедляющейся экономики и удержание инфляции вблизи целевого показателя в 2%.

Снижение ставки обычно оживляет интерес к ипотеке с переменной ставкой, так как такие ставки часто реагируют быстрее на изменения ключевой ставки. Однако Пьер-Шарль Жоликёр, ипотечный брокер из JA Hypothèques, предупреждает, что выбор между фиксированной и переменной ставкой не должен строиться только на уровне ставки. Важно учитывать личную финансовую ситуацию и готовность к рискам.

По его словам, с точки зрения долгосрочной перспективы, переменная ставка зачастую оказывается выгоднее, что подтверждается многими исследованиями. Но и риски при ней выше, особенно если финансовое положение нестабильно или человек не готов к возможным скачкам платежей.

Жоликёр советует принимать решение осознанно, взвешивая все факторы, а не руководствоваться только текущим уровнем ставки или рыночной конъюнктурой.

В целом, снижение ключевой ставки Банка Канады до 2,25% поднимает вопрос личного выбора между стабильностью фиксированной ставки и потенциальной выгодой, но с большим уровнем неопределённости переменной ставки. Решение зависит от индивидуальных обстоятельств и толерантности к рискам.​

