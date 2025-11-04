Подписаться на рассылку
Встречаем Рождественский поезд!

Виктория Христова Ноя 4, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 33 Просмотров

Праздничный Поезд Канадской тихоокеанской железной дороги (CPKC) засияет в пригородной станции Биконсфилд, в среду, 19 ноября, в 20:20.

 

Прибытие праздничного поезда является ежегодным туром по Канаде и США, направленным на поддержку местных продовольственных банков. В рамках этого события проходят бесплатные концерты, на этот раз на станции Биконсфилд выступят группы Smash Mouth и JJ Wilde.

Мероприятие бесплатное, но организаторы призывают посетителей вносить денежные или продуктовые пожертвования. Это прекрасная возможность окунуться в атмосферу праздника, послушать живую музыку и поддержать нуждающихся в вашем сообществе.

Поезд будет в Биконсфилде примерно с 20:20 часов, чтобы провести праздничное шоу и собрать пожертвования для местного продовольственного банка.

Приходите всей семьёй, чтобы насладиться атмосферой, весельем и поддержать благотворительную часть праздничной миссии!

  • Дата и время: среда, 19 ноября 2025 года, 20:20
  • Место: станция Биконсфилд, 104, Элм-авеню
  • Концертные выступления: Smash Mouth, JJ Wilde
  • Вход свободный, приглашаются пожертвования (деньги или продукты)

Это событие позволит начать праздничный сезон с радостью и добротой, наполняя сердца теплом и волшебством.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

 

