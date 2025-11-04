И вновь – криминал на улицах города

Подписаться на рассылку
Полиция Монреаля задерживает молодого человека, который напал на офицера. Фото Peter McCabe

Виктория Христова Ноя 4, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 37 Просмотров

Правоохранители получили вызов около 1:15 ночи субботы в район пересечения улицы Ремембран и 32-й авеню, где они обнаружили пострадавшего в сознании с ранениями в верхней части тела, нанесёнными острым предметом.

 

Мужчина был доставлен в больницу, где врачи оценивают его состояние как стабильное, несмотря на серьёзные травмы.

По словам представительницы SPVM Каролин Шеврефиль, конфликт между пострадавшим и несколькими подозреваемыми начался ещё около 23:00. На данный момент никто не задержан, мотив нападения неизвестен, полиция устанавливает, был ли знаком пострадавший со своими нападавшими и связано ли происшествие с криминальной деятельностью.

Место происшествия было оцеплено для работы криминалистов, полиция просматривает записи уличных камер. Расследование продолжается.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят анонимно обращаться в Info-Crime Montréal по телефону 514-393-1133.

 

