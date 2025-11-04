И вновь – криминал на улицах города

Правоохранители получили вызов около 1:15 ночи субботы в район пересечения улицы Ремембран и 32-й авеню, где они обнаружили пострадавшего в сознании с ранениями в верхней части тела, нанесёнными острым предметом.

Мужчина был доставлен в больницу, где врачи оценивают его состояние как стабильное, несмотря на серьёзные травмы.

По словам представительницы SPVM Каролин Шеврефиль, конфликт между пострадавшим и несколькими подозреваемыми начался ещё около 23:00. На данный момент никто не задержан, мотив нападения неизвестен, полиция устанавливает, был ли знаком пострадавший со своими нападавшими и связано ли происшествие с криминальной деятельностью.

Место происшествия было оцеплено для работы криминалистов, полиция просматривает записи уличных камер. Расследование продолжается.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят анонимно обращаться в Info-Crime Montréal по телефону 514-393-1133.

