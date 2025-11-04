HOPE – как предотвращение бездомности

HOPE (Holistic Optimization for Prevention and Empowerment) — это инновационный проект, разработанный 17-летним студентом школы Westmount, Лукой Масчиотрой, который ставит своей целью предотвращение бездомности через умный, этический дизайн и сотрудничество.

Лука создал компанию Wirkunft для реализации своих идей, объединяя существующие решения в единую систему, позволяющую людям самим участвовать в поиске выходов из кризиса бездомности.

HOPE предлагает программу с тремя интерфейсами: для бездомных, для тех, кто рискует потерять жильё, и для специалистов, работающих в этой сфере. Система агрегирует данные из полиции, медицинских учреждений и НПО, анализирует их с помощью искусственного интеллекта для выявления тенденций и позволяет заинтересованным сторонам принимать более обоснованные решения в борьбе с бездомностью. Финансирование таких комплексных решений происходит через коммерческую модель компании, что, по словам Масчиотры, обеспечивает необходимую эффективность и ответственность.

Лука Масчиотра, вдохновленный своим интересом к техническим системам и социальным вопросам, смог представить проект HOPE в Университете Макгилла и ведёт переговоры с федеральными и провинциальными властями для масштабного внедрения. Несмотря на юный возраст, он совмещает активную спортивную жизнь с социальной инициативой, показывая пример нового поколения социальных инноваторов.

Этот проект выделяется комплексным подходом и стремлением не просто устранять последствия бездомности, а создавать условия для её предотвращения, что может значительно улучшить ситуацию в Монреале и других городах.

