Фонд больницы Lakeshore General собрал более 1 млн.долларов на поддержку заведения

Фонд больницы Lakeshore General недавно объявил о рекордной сумме, собранной на 23-м балу Lakeshore Ball, который прошёл 25 октября в вокзале Windsor Station. В этом году мероприятие под темой Sailing Into the Future собрало $1 060 000 на поддержку больницы.

600 гостей провели вечер, наслаждаясь коктейлями, четырёхблюдным ужином от Société Traiteur, открыткой баром от Brahm Mauer Bar Services, цветочными композициями от Sylvie Daigle Fleurs, выступлениями Eric Speed, Desrick и Nam, живой музыкой от The Directors Showband, а также аукционами — живым и онлайн тихим, ведущим которых был Cousin Vinny.

Натали Камель, управляющий директор фонда, отметила: «Это невероятное достижение показывает, как глубоко наше сообщество верит в свою больницу. Меня вдохновляет, что так много людей объединяются с одной целью — обеспечить развитию больницы и предоставлению лучшей помощи каждому пациенту.»

Организаторы благодарят спонсоров: платиновые — Broccolini и The Gloria Baylis Foundation, золотые — QSM Group Inc, Sekure Payment Experts и Total Events, серебряные — Cordero, Desjardins, Caisse de l’Ouest-de-l’Île, Elements Mechanical и The Tenaquip Foundation.

Средства, собранные на балу, пойдут на приобретение современного медицинского оборудования, которое повысит возможности диагностики и хирургического лечения в больнице Lakeshore General. Это инвестирование позволит медицинским командам работать эффективнее и оказывать более точную и менее инвазивную помощь, особенно в области хирургии рака и ранней диагностики.

Такое мероприятие — это не только праздник, но и демонстрация силы сообщества и поддержки, которая помогает сохранять и развивать здравоохранение на высоком уровне на территории Западного острова Монреаля.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG