Музей Дорваля нуждается в детской обуви!

Музей собирает детские ботинки и обувь для использования в качестве реквизита. Приоритет — обувь для детей старшего возраста, так как обувь для малышей слишком мала для этих целей.
Проект «Welcome to Our Home» посвящён исследованию и демонстрации праздничных традиций в местном сообществе и ставит своей задачей укрепление связи жителей с музеем и историей района. По словам Ванессы Мишо, координатора выставок и коллекций, обувь будет выставлена в закрытом и надёжном витринном шкафу примерно на два месяца — с 17 ноября по 9 января.
Все желающие пожертвовать ботинки или обувь могут связаться с Ванессой по электронной почте [email protected].
Это замечательная возможность для жителей поучаствовать в жизни музея и внести личный вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия Дорваля.
