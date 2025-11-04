Музей Дорваля нуждается в детской обуви!

Музей местной истории и наследия Дорваля (Dorval Museum of Local History and Heritage) обратился к жителям района с просьбой о помощи в подготовке своей праздничной выставки «Welcome to Our Home».

Музей собирает детские ботинки и обувь для использования в качестве реквизита. Приоритет — обувь для детей старшего возраста, так как обувь для малышей слишком мала для этих целей.

Проект «Welcome to Our Home» посвящён исследованию и демонстрации праздничных традиций в местном сообществе и ставит своей задачей укрепление связи жителей с музеем и историей района. По словам Ванессы Мишо, координатора выставок и коллекций, обувь будет выставлена в закрытом и надёжном витринном шкафу примерно на два месяца — с 17 ноября по 9 января.

Все желающие пожертвовать ботинки или обувь могут связаться с Ванессой по электронной почте [email protected].

Это замечательная возможность для жителей поучаствовать в жизни музея и внести личный вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия Дорваля.

