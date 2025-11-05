STM: 28-дневная забастовка продолжается, профсоюзы требуют вмешательства мэрии и Квебека

Профсоюз, представляющий 2400 работников технического обслуживания в Société de transport de Montréal (STM), заявил, что не намерен ослаблять давление на руководство компании. По словам представителей профсоюза, руководство STM по‑прежнему не представило приемлемых предложений, из‑за чего профсоюз призвал новоизбранного мэра Монреаля Soraya Martinez Ferrada подключиться к переговорам.

Забастовка и отказ от арбитража

После приостановки процесса медиации, в понедельник утром профсоюз подтвердил своё решение начать 28‑дневную забастовку и отверг возможность обращения к арбитражу.

«Мы понимаем, что создаём неудобства, — сказал председатель профсоюза транспорта Бруно Жанотт. — Однако даже во время забастовки мы обеспечиваем работу общественного транспорта в часы пик, чтобы студенты могли попасть в школы, а рабочие — на свои места. Мы осознаём последствия и для горожан, и для нас самих. Если бы STM действительно вела переговоры добросовестно, до этого кризиса дело не дошло бы».

Жанотт подчеркнул, что от последствий страдают и сами сотрудники. «Мы приходим на работу в шесть утра, чтобы метро начало движение вовремя, — отметил он. — Но сами не можем добраться до рабочих мест, потому что общественный транспорт не работает в обычном режиме. Большинство наших работников сами пользуются метро и автобусами. То, что происходит, задевает и нас напрямую».

Зарплаты и субподряд

Главные точки противоречия между профсоюзом и STM — это вопрос заработной платы и практика передачи обслуживания или ремонта техники на субподряд.

STM недавно повысила своё предложение до 13% увеличения заработной платы в течение пяти лет (вместо первоначальных 11%), однако профсоюз считает такую прибавку недостаточной. По словам Жанотта, транспортные компании в Квебеке, Оттаве, Труа‑Ривьере и на северном и южном берегах Монреаля добились соглашений с ростом зарплат на уровне от 17% до 20%.

Категорически отвергается и предложение о передаче сторонним подрядчикам работ по ремонту, техническому обслуживанию и производству деталей. «Наши специалисты обладают уникальными знаниями и опытом, — пояснил Жанотт. — Метро уже 50–60 лет, как вагоны модели MR73. Если бы мы не могли изготавливать запасные части самостоятельно, купить аналогичные у внешних поставщиков для техники такого возраста было бы попросту невозможно».

«Квебек — пожарный‑поджигатель»

Помимо мэра Монреаля, профсоюз призывает правительство Квебека вмешаться в ситуацию и прекратить хроническое недофинансирование общественного транспорта. Председатель регионального совета Confédération des syndicats nationaux (CSN) Бертран Гибор, стоявший рядом с Жаноттом, выступил с резкой критикой правительства Coalition Avenir Québec (CAQ) во главе с Франсуа Лего.

«Правительство Квебека ведёт себя как пожарный‑поджигатель: годами урезает инвестиции в общественный транспорт, делает ставку на личные автомобили, а теперь, столкнувшись с забастовкой, устраивает показной скандал. Это лицемерие», — заявил Гибор.

Он подчеркнул, что Квебек остаётся одним из регионов Канады с наименьшими вложениями в развитие общественного транспорта. «Когда представители CAQ бьются в истерике, заявляя, что дальше так продолжаться не может, — это не забота о гражданах, а обычная демагогия и ложь».

По мнению Гибора, нынешний кризис в переговорах во многом стал следствием принятого министром труда Жаном Буле закона № 99 (ставшего затем законом № 14). «Теперь работодатели не испытывают давления, чтобы идти на компромисс, и спокойно ждут, пока ситуация дойдёт до хаоса. Мы предупреждали об этом заранее — и видим подтверждение на примере STM», — отметил он.

Ограниченные часы работы автобусов и метро

Несмотря на забастовку, профсоюз обязался обеспечивать так называемые «существенные услуги» в часы пик.

Автобусы:

с 6:15 до 9:15 утра

с 15:00 до 18:00

с 23:15 до 1:15 ночи

Метро:

с 6:30 до 9:30 утра

с 14:45 до 17:45

с 23:00 до закрытия

На всём протяжении 28‑дневной забастовки именно в эти временные промежутки жители Монреаля смогут пользоваться метрополитеном и автобусами STM.

