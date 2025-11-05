STM: 28-дневная забастовка продолжается, профсоюзы требуют вмешательства мэрии и Квебека

Забастовка и отказ от арбитража
После приостановки процесса медиации, в понедельник утром профсоюз подтвердил своё решение начать 28‑дневную забастовку и отверг возможность обращения к арбитражу.
«Мы понимаем, что создаём неудобства, — сказал председатель профсоюза транспорта Бруно Жанотт. — Однако даже во время забастовки мы обеспечиваем работу общественного транспорта в часы пик, чтобы студенты могли попасть в школы, а рабочие — на свои места. Мы осознаём последствия и для горожан, и для нас самих. Если бы STM действительно вела переговоры добросовестно, до этого кризиса дело не дошло бы».
Жанотт подчеркнул, что от последствий страдают и сами сотрудники. «Мы приходим на работу в шесть утра, чтобы метро начало движение вовремя, — отметил он. — Но сами не можем добраться до рабочих мест, потому что общественный транспорт не работает в обычном режиме. Большинство наших работников сами пользуются метро и автобусами. То, что происходит, задевает и нас напрямую».
Зарплаты и субподряд
Главные точки противоречия между профсоюзом и STM — это вопрос заработной платы и практика передачи обслуживания или ремонта техники на субподряд.
STM недавно повысила своё предложение до 13% увеличения заработной платы в течение пяти лет (вместо первоначальных 11%), однако профсоюз считает такую прибавку недостаточной. По словам Жанотта, транспортные компании в Квебеке, Оттаве, Труа‑Ривьере и на северном и южном берегах Монреаля добились соглашений с ростом зарплат на уровне от 17% до 20%.
Категорически отвергается и предложение о передаче сторонним подрядчикам работ по ремонту, техническому обслуживанию и производству деталей. «Наши специалисты обладают уникальными знаниями и опытом, — пояснил Жанотт. — Метро уже 50–60 лет, как вагоны модели MR73. Если бы мы не могли изготавливать запасные части самостоятельно, купить аналогичные у внешних поставщиков для техники такого возраста было бы попросту невозможно».
«Квебек — пожарный‑поджигатель»
Помимо мэра Монреаля, профсоюз призывает правительство Квебека вмешаться в ситуацию и прекратить хроническое недофинансирование общественного транспорта. Председатель регионального совета Confédération des syndicats nationaux (CSN) Бертран Гибор, стоявший рядом с Жаноттом, выступил с резкой критикой правительства Coalition Avenir Québec (CAQ) во главе с Франсуа Лего.
«Правительство Квебека ведёт себя как пожарный‑поджигатель: годами урезает инвестиции в общественный транспорт, делает ставку на личные автомобили, а теперь, столкнувшись с забастовкой, устраивает показной скандал. Это лицемерие», — заявил Гибор.
Он подчеркнул, что Квебек остаётся одним из регионов Канады с наименьшими вложениями в развитие общественного транспорта. «Когда представители CAQ бьются в истерике, заявляя, что дальше так продолжаться не может, — это не забота о гражданах, а обычная демагогия и ложь».
По мнению Гибора, нынешний кризис в переговорах во многом стал следствием принятого министром труда Жаном Буле закона № 99 (ставшего затем законом № 14). «Теперь работодатели не испытывают давления, чтобы идти на компромисс, и спокойно ждут, пока ситуация дойдёт до хаоса. Мы предупреждали об этом заранее — и видим подтверждение на примере STM», — отметил он.
Ограниченные часы работы автобусов и метро
Несмотря на забастовку, профсоюз обязался обеспечивать так называемые «существенные услуги» в часы пик.
Автобусы:
- с 6:15 до 9:15 утра
- с 15:00 до 18:00
- с 23:15 до 1:15 ночи
Метро:
- с 6:30 до 9:30 утра
- с 14:45 до 17:45
- с 23:00 до закрытия
На всём протяжении 28‑дневной забастовки именно в эти временные промежутки жители Монреаля смогут пользоваться метрополитеном и автобусами STM.
