Квебек опровергает слухи о закрытии медеплавильного завода Glencore

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего заявил, что транснациональная корпорация Glencore не планирует закрывать свой медеплавильный завод Horne Smelter в Руайен‑Норанде и нефтеперерабатывающий комплекс CCR Refinery в восточной части Монреаля, несмотря на сообщения агентства Reuters о возможной приостановке их работы.

Официальные опровержения и позиция властей

В понедельник утром Reuters, ссылаясь на два независимых источника, сообщило, что англо-швейцарская компания намерена закрыть оба предприятия, хотя конкретные сроки пока не определены. Однако в беседе с The Canadian Press офис премьера Квебека поспешил успокоить жителей региона Abitibi-Témiscamingue, заявив: «Завод Horne Smelter не собирается закрывать свои двери. Компания официально опровергла эти сведения и подтвердила приверженность продолжению деятельности в Квебеке», — говорится в сообщении.

«Наш депутат Даниэль Бернар и моя команда находятся в контакте с руководством предприятия и администрацией города Руайен‑Норанда. Мы будем внимательно следить за развитием ситуации. Наша цель — защитить рабочие места и здоровье жителей региона», — добавил Лего, который также отвечает за этот административный округ.

Почти одновременно Glencore Canada распространила собственное заявление, категорически опровергнув информацию Reuters: «Glencore в настоящее время не рассматривает возможность закрытия медеплавильного завода Horne Smelter или перерабатывающего комплекса CCR Refinery», — подчеркнул директор по связям с общественностью Фабрис де Донго. По его словам, компания продолжает реализовывать программу снижения выбросов, «продвигая исследования и технические работы» и взаимодействуя со всеми заинтересованными сторонами.

Экологические вызовы и финансовое давление

По данным источников Reuters, поводом для слухов о закрытии могли стать экологические требования и огромные финансовые затраты, необходимые для модернизации предприятия.

Де Донго признал, что плавильные заводы «во всём мире испытывают серьёзное давление — финансовое, операционное и регуляторное», но отметил, что Horne Smelter и CCR Refinery «играют важную роль в обеспечении североамериканского и зарубежного рынка необходимыми сырьевыми материалами».

Ежегодно Horne Smelter производит около 210 000 тонн меди и драгоценных металлов.

Проблема выбросов мышьяка

За последние годы предприятие неоднократно оказывалось в центре экологических скандалов из‑за превышения нормы выбросов мышьяка. Согласно стандарту, установленному в Квебеке, допустимый уровень составляет 3 нанограмма на кубический метр воздуха. Однако завод действует на основе специальных соглашений с провинциальным правительством.

Согласно последнему министерскому разрешению, выданному в 2023 году, предприятие должно сократить показатель до 45 нг/м³ в 2024 году и до 15 нг/м³ — к 2027‑му. По собственным данным компании, в 2024 году средняя концентрация составила 39,1 нг/м³ против 73 нг/м³ в 2022‑м.

«Требование технически невыполнимо»

Летом 2024 года в интервью газете La Presse директор Glencore по производству меди в Северной Америке Венсан Плант заявил, что достичь нормы в 3 нг/м³ невозможно: «Это технически недостижимый показатель».

Редакция The Canadian Press направила запрос в офисы премьера и министра окружающей среды Бернара Дренвиля с вопросом, намерено ли правительство по-прежнему добиваться выполнения трёхнанограммного стандарта. На момент публикации ответа получено не было.

Осенью текущего года Superior Court Квебека одобрил коллективный иск против Fonderie Horne и правительства провинции. Истцы утверждают, что пострадали от загрязнений, исходящих от предприятия.

Ситуация осложняется тем, что завод — один из крупнейших работодателей региона, обеспечивающий сотни рабочих мест, что делает экологическую проблему особенно чувствительной для Руайен‑Норанды.

