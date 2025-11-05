Сезон гриппа в Монреале: не каждая простуда требует визита в отделение неотложной помощи

С приходом осени и началом сезона гриппа монреальские отделения неотложной помощи снова сталкиваются с переполненными залами ожидания. Нередко эти очереди формируют вполне здоровые люди, которые могли бы спокойно лечиться дома, предупреждают специалисты.

Доктор Митч Шульман, врач отделения неотложной медицины McGill University Health Centre (MUHC), подчёркивает, что для здоровых людей с сезонной простудой посещение больницы зачастую приносит больше вреда, чем пользы: «Есть ли такое понятие, как “мужская простуда”? Решайте сами, — с улыбкой говорит он. — Простуда длится пять–семь дней, получаете вы лечение или нет».

Когда стоит остаться дома

Если вы в целом здоровы и у вас:

боль в горле;

насморк или заложенный нос;

кашель;

тошнота или рвота без обезвоживания;

диарея без обезвоживания;

лихорадка, которая уменьшается после приёма лекарств,

то визит в отделение неотложной помощи не требуется.

«Если вы можете пить жидкости, пусть даже при рвоте, не приходите в приёмное отделение, — советует доктор Шульман. — Если вы можете проглотить, несмотря на боль в горле, не приходите. И если у вас просто насморк и кашель, подождите дома — всё пройдёт».

Когда нужно ехать в больницу

Другое дело — пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом: онкологические больные, диабетики, люди с хроническими заболеваниями сердца или почек. Таким пациентам нужно быть особенно внимательными и обращаться за помощью при первых тревожных симптомах.

Поводом для обращения в неотложку становятся:

резкая, невыносимая боль;

высокая температура более четырёх–пяти дней или плохо поддающаяся препаратам;

наличие крови в рвотных массах или стуле;

переломы костей;

последствия травм и аварий;

симптомы, схожие с инфарктом или инсультом.

«Если боль внезапно давит в центре груди, не хватает воздуха, кружится голова — это может быть инфаркт, — предупреждает Шульман. — А если внезапно появилось онемение, затруднения речи, рассеянность, потеря сознания — нужно срочно ехать, это могут быть признаки инсульта или мини‑инсульта».

Особое внимание — детям

Когда речь идёт о детях, правила становятся строже. «Быть родителем и так нелегко, а когда ребёнок болеет — ещё сложнее, — признаёт доктор. — Если ребёнку меньше года и у него температура, обязательно обращайтесь к врачу. Лучше прийти зря, чем упустить серьёзное заболевание». Он также советует не откладывать визит, если ребёнок не может пить жидкости или страдает от сильной рвоты и диареи.

Многие педиатры и семейные врачи принимают пациентов без записи в утренние или дневные часы, поэтому обращаться можно сразу, не дожидаясь обострения симптомов.

Альтернатива неотложке

Вместо похода в больницу жители Монреаля могут получить базовую медицинскую помощь в ближайших аптеках или клиниках.

Через сайт Clic Santé можно записаться на приём к врачу или воспользоваться телефоном горячей линии Info‑Santé 811, где специалисты помогут оценить ситуацию.

Доктор Шульман напоминает, что важно заранее знать, какие ресурсы доступны в вашем районе:

«Работает ли ваше местное медучреждение в выходные? Делают ли там рентген? Эти знания помогут избежать лишней поездки в отделение неотложной помощи и сэкономят время врачей для тех, кто действительно нуждается в срочной помощи».

