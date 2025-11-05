Сезон гриппа в Монреале: не каждая простуда требует визита в отделение неотложной помощи

Доктор Митч Шульман, врач отделения неотложной медицины McGill University Health Centre (MUHC), подчёркивает, что для здоровых людей с сезонной простудой посещение больницы зачастую приносит больше вреда, чем пользы: «Есть ли такое понятие, как “мужская простуда”? Решайте сами, — с улыбкой говорит он. — Простуда длится пять–семь дней, получаете вы лечение или нет».
Когда стоит остаться дома
Если вы в целом здоровы и у вас:
- боль в горле;
- насморк или заложенный нос;
- кашель;
- тошнота или рвота без обезвоживания;
- диарея без обезвоживания;
- лихорадка, которая уменьшается после приёма лекарств,
то визит в отделение неотложной помощи не требуется.
«Если вы можете пить жидкости, пусть даже при рвоте, не приходите в приёмное отделение, — советует доктор Шульман. — Если вы можете проглотить, несмотря на боль в горле, не приходите. И если у вас просто насморк и кашель, подождите дома — всё пройдёт».
Когда нужно ехать в больницу
Другое дело — пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом: онкологические больные, диабетики, люди с хроническими заболеваниями сердца или почек. Таким пациентам нужно быть особенно внимательными и обращаться за помощью при первых тревожных симптомах.
Поводом для обращения в неотложку становятся:
- резкая, невыносимая боль;
- высокая температура более четырёх–пяти дней или плохо поддающаяся препаратам;
- наличие крови в рвотных массах или стуле;
- переломы костей;
- последствия травм и аварий;
- симптомы, схожие с инфарктом или инсультом.
«Если боль внезапно давит в центре груди, не хватает воздуха, кружится голова — это может быть инфаркт, — предупреждает Шульман. — А если внезапно появилось онемение, затруднения речи, рассеянность, потеря сознания — нужно срочно ехать, это могут быть признаки инсульта или мини‑инсульта».
Особое внимание — детям
Когда речь идёт о детях, правила становятся строже. «Быть родителем и так нелегко, а когда ребёнок болеет — ещё сложнее, — признаёт доктор. — Если ребёнку меньше года и у него температура, обязательно обращайтесь к врачу. Лучше прийти зря, чем упустить серьёзное заболевание». Он также советует не откладывать визит, если ребёнок не может пить жидкости или страдает от сильной рвоты и диареи.
Многие педиатры и семейные врачи принимают пациентов без записи в утренние или дневные часы, поэтому обращаться можно сразу, не дожидаясь обострения симптомов.
Альтернатива неотложке
Вместо похода в больницу жители Монреаля могут получить базовую медицинскую помощь в ближайших аптеках или клиниках.
Через сайт Clic Santé можно записаться на приём к врачу или воспользоваться телефоном горячей линии Info‑Santé 811, где специалисты помогут оценить ситуацию.
Доктор Шульман напоминает, что важно заранее знать, какие ресурсы доступны в вашем районе:
«Работает ли ваше местное медучреждение в выходные? Делают ли там рентген? Эти знания помогут избежать лишней поездки в отделение неотложной помощи и сэкономят время врачей для тех, кто действительно нуждается в срочной помощи».
