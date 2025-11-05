Король Carl XVI Gustaf и королева Silvia Швеции посетят Канаду с государственным визитом

Об этом в понедельник объявила генерал-губернатор Канады Mary Simon. Во время короткой поездки члены королевской семьи посетят Оттаву и Монреаль, участвуя в мероприятиях, направленных на углубление двусторонних связей между Канадой и Швецией.

В официальном заявлении говорится, что Швеция является важным экономическим и партнёром по безопасности, а визит призван укрепить политическое, оборонное и торговое сотрудничество между странами, с особым вниманием к арктической внешней политике Канады.

В рамках соглашения Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement уже были сняты тарифы с большинства шведского экспорта в Канаду. Визит также происходит на фоне активной внешнеполитической деятельности премьер-министра Марка Карни и других канадских официальных лиц, нацеленной на расширение торговых связей.

Точная программа визита пока не опубликована. Помимо короля и королевы, в делегацию войдут шведские министры обороны и энергетики, представители около 30 компаний и организаций, что подчеркивает экономический и стратегический характер визита. В контексте международных событий, связанных с недавним вступлением Швеции в НАТО, канадско-шведское сотрудничество приобретает дополнительное значение.

Таким образом, государственный визит станет важным шагом в укреплении политического и экономического партнерства двух стран, а также в продвижении общей арктической стратегии и безопасности.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG