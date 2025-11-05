Легендарный концертный зал La Tulipe в Монреале вновь готов работать для всех нас

Легендарный концертный зал La Tulipe в Монреале, которому более ста лет, может скоро вновь открыть свои двери после долгой судебной борьбы. В пятницу судья Квебекского высшего суда Патрик Ферланд отменил постоянный запрет на деятельность зала, ранее введённый из-за жалоб на уровень шума.

Как говорится в 27-страничном решении судьи, предыдущий запрет был «ничтожным и недействительным», поскольку городской закон о шуме, на основании которого он был вынесен, с 8 октября 2024 года изменён и теперь исключает концертные залы, подобные La Tulipe, из ограничений по шуму.

Конфликт начался в 2016 году, когда Пьер-Ив Бодуэн, купивший соседнее здание, начал жаловаться на шум и подал иск в суд в 2020 году. Он настаивал на сохранении запрета, утверждая, что деятельность La Tulipe нарушает тишину в жилом районе. Суд также указал, что вместо сохранения старого запрета истцу следовало бы подать новое заявление с конкретными требованиями и юридическими основаниями.

В 2023 году суд обязал зал выполнить работы по звукоизоляции общей стены, однако они так и не были реализованы из-за обжалования. Решение Апелляционного суда Квебека запретило La Tulipe издавать любой шум, шум от звукосистемы или выходящий за пределы здания, что вынудило зал закрыться.

Закрытие вызвало волну протеста среди музыкантов, артистов и представителей культурной сферы, которые подписали открытое письмо с осуждением этого решения. В тот же день районная администрация Plateau-Mont-Royal изменила правила о шуме, разрешив концертным залам издавать звук при условии соблюдения установленных пределов по уровню децибелов.

Владелец La Tulipe пока не комментирует решение суда, отмечая, что конфликт далеко не исчерпан. Однако отмена запрета создаёт предпосылки для возобновления работы концертного зала, который считается культурным наследием и одним из самых знаковых мест музыкальной жизни Монреаля.

Это решение подчеркивает растущую напряженность между культурными учреждениями и соседями в городских районах, а также необходимость баланса между правом на отдых и важной ролью культурных площадок.

Ожидается, что La Tulipe вскоре объявит о дальнейших планах и возможной дате открытия. Администрация города и районные власти выразили готовность содействовать решению вопросов звукоизоляции и сохранению культурной жизни в районе.

