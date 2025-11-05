Молодое поколение канадцев пересматривает финансовые советы родителей

В Канаде всё больше молодых людей, особенно из поколения Z, ставят под сомнение финансовые рекомендации старших поколений, считают они, что привычные советы уже не отражают реальных экономических условий современности.

Недавний опрос, проведённый по заказу Simplii Financial, показал: каждый четвёртый канадец и 34% представителей поколения Z считают, что наставления родителей устарели и неактуальны. Почти половина молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что советы касательно покупки жилья не соответствуют их жизненным обстоятельствам, а более трети усомнились в традиционных взглядах на работу и доходы.

«Многочисленные молодые канадцы принимают финансовые советы от родителей только если они связаны с их повседневной жизнью», — говорит Атанаска Новакова, исполнительный вице-президент Simplii Financial. Эксперты подчёркивают, что в условиях растущих расходов, нестабильности на рынке жилья и появления цифровых форм занятости молодым людям необходимы гибкие, персонализированные и понимающие подходы к финансовому планированию.

При этом, несмотря на разрыв в восприятии, большинство канадцев по-прежнему ценят советы старших, хотя 39% считают, что родители не до конца понимают сегодняшние финансовые сложности. Среди молодых этот скептицизм особенно высок — 90% из них считают, что сегодня создавать благосостояние сложнее, чем в прошлом.

Многие первые покупатели жилья всё чаще заинтересованы не только в выгодных процентных ставках, но и в эмоциональной поддержке и обучении финансовой грамотности. Около 45% родителей и бабушек с дедушками помогают молодым справляться с растущими финансовыми нагрузками, но при этом 51% молодых покупателей не рассчитывают на помощь семьи.

Кроме того, исследование показало потребность в финансовых советах, которые бы соответствовали возрасту и жизненной ситуации человека. 91% участников опроса согласились, что финансовое планирование должно быть персонализированным, а почти половина пожалела, что не получила раньше знаний об инвестировании — особенно среди женщин.

Тем не менее, многие молодые канадцы сталкиваются с перегрузкой новыми финансовыми инструментами и осознают низкий уровень финансовой грамотности. Вместе с тем, четверть из них чувствует уверенность и даже вдохновение от использования цифровых средств для управления своими деньгами.

Эксперты советуют семьям чаще вести разговоры о финансах, открыто слушать друг друга и признавать, что экономическая реальность изменилась. «Молодые канадцы всё чаще формируют своё представление о финансовом успехе самостоятельно — на своих условиях», — говорит Новакова.

Опрос также выявил, что почти половина инвесторов из поколения Z и миллениалов принимает решения, опираясь скорее на интуицию, чем на глубокие исследования. 69% канадцев полагают, что их личность влияет на подход к инвестициям — показатель выше в молодёжной группе. Однако уровень уверенности в инвестировании среди молодых заметно ниже, чем у старших поколений.

Эти изменения свидетельствуют о том, что канадские молодые люди переосмысливают традиционные финансовые установки, стремятся к более гибким и адаптированным советам, отвечающим реалиям XXI века.

