Молодое поколение канадцев пересматривает финансовые советы родителей

Недавний опрос, проведённый по заказу Simplii Financial, показал: каждый четвёртый канадец и 34% представителей поколения Z считают, что наставления родителей устарели и неактуальны. Почти половина молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что советы касательно покупки жилья не соответствуют их жизненным обстоятельствам, а более трети усомнились в традиционных взглядах на работу и доходы.
«Многочисленные молодые канадцы принимают финансовые советы от родителей только если они связаны с их повседневной жизнью», — говорит Атанаска Новакова, исполнительный вице-президент Simplii Financial. Эксперты подчёркивают, что в условиях растущих расходов, нестабильности на рынке жилья и появления цифровых форм занятости молодым людям необходимы гибкие, персонализированные и понимающие подходы к финансовому планированию.
При этом, несмотря на разрыв в восприятии, большинство канадцев по-прежнему ценят советы старших, хотя 39% считают, что родители не до конца понимают сегодняшние финансовые сложности. Среди молодых этот скептицизм особенно высок — 90% из них считают, что сегодня создавать благосостояние сложнее, чем в прошлом.
Многие первые покупатели жилья всё чаще заинтересованы не только в выгодных процентных ставках, но и в эмоциональной поддержке и обучении финансовой грамотности. Около 45% родителей и бабушек с дедушками помогают молодым справляться с растущими финансовыми нагрузками, но при этом 51% молодых покупателей не рассчитывают на помощь семьи.
Кроме того, исследование показало потребность в финансовых советах, которые бы соответствовали возрасту и жизненной ситуации человека. 91% участников опроса согласились, что финансовое планирование должно быть персонализированным, а почти половина пожалела, что не получила раньше знаний об инвестировании — особенно среди женщин.
Тем не менее, многие молодые канадцы сталкиваются с перегрузкой новыми финансовыми инструментами и осознают низкий уровень финансовой грамотности. Вместе с тем, четверть из них чувствует уверенность и даже вдохновение от использования цифровых средств для управления своими деньгами.
Эксперты советуют семьям чаще вести разговоры о финансах, открыто слушать друг друга и признавать, что экономическая реальность изменилась. «Молодые канадцы всё чаще формируют своё представление о финансовом успехе самостоятельно — на своих условиях», — говорит Новакова.
Опрос также выявил, что почти половина инвесторов из поколения Z и миллениалов принимает решения, опираясь скорее на интуицию, чем на глубокие исследования. 69% канадцев полагают, что их личность влияет на подход к инвестициям — показатель выше в молодёжной группе. Однако уровень уверенности в инвестировании среди молодых заметно ниже, чем у старших поколений.
Эти изменения свидетельствуют о том, что канадские молодые люди переосмысливают традиционные финансовые установки, стремятся к более гибким и адаптированным советам, отвечающим реалиям XXI века.
