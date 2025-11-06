“Мосгаз 11. Розыгрыш” — уже на eTVnet! И это не розыгрыш!

Здесь вас ждут фильмы и сериалы с любимыми звёздами, а ещё — целое море контента онлайн-кинотеатра Иви

Отставной майор Черкасов помогает бывшим коллегам по МУРу расследовать убийства участников лотереи, выигравших крупную сумму денег. Они считают, что за убийствами стоят организатор розыгрыша. Постепенно раскручивая дело, сотрудники МУРа сталкиваются с сопротивлением чиновников, для которых лотерея является важной статьёй бюджета. Неожиданно расследование приводит муровцев в НИИ Математики и Кибернетики, где группа молодых учёных ведёт исследовательскую работу… Чем закончится это расследование, вы узнаете, посмотрев супер новинку недели “Мосгаз 11. Розыгрыш”. Где можно посмотреть новый сезон этого захватывающего детектива? Конечно, на eTVnet, где каждый найдёт что-то по вкусу.

🎬Здесь вас ждут фильмы и сериалы с любимыми звёздами, а ещё — целое море контента онлайн-кинотеатра Иви.

🍿 Смотрите, что хотите, когда хотите:

Мультики, комедии, драмы, спорт, концерты, документалистика — и никаких надоедливых рекламных пауз в архиве!

Более 200 каналов в прямом эфире и в записи уже ждут вашего клика.

🎁 Плюшки подписки:

Берёте безлимит на год — получаете приставку для телевизора в подарок. Кино на большом экране? Да, пожалуйста!

☎️ Есть вопросы? Звоните: +1 (855) 251 65 45

А пока… не теряйте ни минуты — включайте самые заметные новинки недели!

Здесь все свои

В дальневосточном поселке Черновка, окруженном тайгой и болотами, происходит чрезвычайное происшествие — сгорает лесопилка, а утром там находят обгоревшее до неузнаваемости тело. Из райцентра приезжает молодой следователь Евгения Ракитина. Местные власти и сами жители поселка всячески пытаются замять дело, списав все на несчастный случай, но профессиональное чутье подсказывает Евгении, что здесь что-то нечисто. И чем глубже она погружается в это дело, тем больше понимает: люди здесь повязаны между собой не только родственными узами. Сопоставив показания свидетелей, она делает вывод, что разгадку тайны ей придется искать в прошлом.

Сонино царство

У Сони Сахаровой счастливая жизнь, любимый муж Олег, взрослые дети Виталик и Вера и собственное кафе в центре города. Но однажды на пороге появляется внебрачная дочь Олега — Лили, выросшая в детдоме. Сахаровы принимают ее как родную дочь. Лили начинает работать в кафе и быстро становится незаменимой. Отец души в ней не чает, Вера опекает, а Виталик помогает во всем. Единственная, кто оказывается не в силах принять ее, — мать семейства Соня. Она и сама не понимает почему, ведь Лили кажется скромной и доброй девушкой. Возможно, это обычная женская ревность?

Полевых цветов букет

Анна — скромная молодая учительница из глухой деревни. Чтобы отдать долги брата, она вынуждена стать няней сына московского бизнесмена Воронцова. Хозяин дома оказывает Анне знаки внимания, а когда девушка не отвечает ему взаимностью, насилует ее. Анна решает уволиться и уехать домой, но молодая жена Воронцова, Ксения, обвиняет ее в воровстве. Анну арестовывают. В ответ на ложь Воронцовых она пишет заявление об изнасиловании. Но ей приходится отказаться от своих обвинений, чтобы выйти на свободу. Несчастная девушка возвращается в деревню к родителям. Узнав о произошедшем, брат Анны, Николай, решает отомстить Воронцову и вместе со знакомыми бандитами организовать похищение его сына. Вот только бандиты похищают не младенца, а старшего сына Воронцова — всемирно известного скрипача Марка.

Ронин

Иван Доронин – один из лучших бойцов спецназа СОБР. Узнав о смерти бывшей жены, он вынужден ненадолго оставить службу и уехать в родные края. Там у Доронина остался маленький сын, с которым он последние годы почти не общался, лишь исправно платил алименты. Однако обстоятельства вынуждают Ивана задержаться на родине, где ему предстоит пройти немало испытаний: стать настоящим отцом не только своему собственному, но и чужому ребенку, самостоятельно раскрыть запутанные преступления, позаботившись о спокойствии обитателей этих краев, а также вступить в неравный бой с крупным чиновником за любовь местной красавицы.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG