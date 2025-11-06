В ночь на 4 ноября 2025 года в Монреале произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие

В ночь на 4 ноября 2025 года в Монреале произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: автомобиль, в котором находились двое 18-летних юношей, врезался в столб на бульваре Перрас неподалеку от 54-й авеню в районе Ривьер-де-Прерис, восточный конец города.

Полиция Монреаля (SPVM) получила экстренный звонок в 00:10 часов утра. Спасателям пришлось использовать специальные инструменты — так называемые «клешни жизни», чтобы извлечь пострадавших из искореженного автомобиля. Оба молодых человека были срочно доставлены в больницу.

Представитель полиции Жанна Друэн сообщила, что водитель находится в критическом состоянии с серьезными травмами верхней части тела. Его пассажир в настоящее время вне опасности для жизни. При этом в происшествии не участвовали другие транспортные средства. Полиция организовала охраняемый периметр вокруг места аварии для проведения тщательного расследования обстоятельств инцидента.

Причины, по которым автомобиль столкнулся с препятствием, пока остаются неизвестными, а следствие продолжается. Все внимание правоохранительных органов направлено на выяснение деталей этой аварии, которая могла иметь тяжелейшие последствия для молодых людей и жителей района.

Эта трагедия напоминает о важности соблюдения мер безопасности на дорогах, особенно среди молодых и неопытных водителей, а также необходимости профилактической работы, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG