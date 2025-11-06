В ночь на 4 ноября 2025 года в Монреале произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие

Полиция Монреаля (SPVM) получила экстренный звонок в 00:10 часов утра. Спасателям пришлось использовать специальные инструменты — так называемые «клешни жизни», чтобы извлечь пострадавших из искореженного автомобиля. Оба молодых человека были срочно доставлены в больницу.
Представитель полиции Жанна Друэн сообщила, что водитель находится в критическом состоянии с серьезными травмами верхней части тела. Его пассажир в настоящее время вне опасности для жизни. При этом в происшествии не участвовали другие транспортные средства. Полиция организовала охраняемый периметр вокруг места аварии для проведения тщательного расследования обстоятельств инцидента.
Причины, по которым автомобиль столкнулся с препятствием, пока остаются неизвестными, а следствие продолжается. Все внимание правоохранительных органов направлено на выяснение деталей этой аварии, которая могла иметь тяжелейшие последствия для молодых людей и жителей района.
Эта трагедия напоминает о важности соблюдения мер безопасности на дорогах, особенно среди молодых и неопытных водителей, а также необходимости профилактической работы, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.
