Большинство квебекцев выступают за бесплатную контрацепцию

Согласно опросу Léger, заказанному партией Québec Solidaire (QS), 76% жителей Квебека хотят иметь бесплатный доступ к контрацептивам. Эти данные были обнародованы в понедельник и подчеркивают широкий общественный консенсус вокруг этой меры, направленной на улучшение системы здравоохранения и снижение расходов граждан.

Руба Газаль, сопредседатель QS, призывает правительство Премьер-министра Франсуа Лего при необходимости принять этот закон, особенно учитывая обещания снизить давление на семейные бюджеты квебекцев. Однако с сентября, по словам Газаль, премьер Лего хотя и инициировал ряд законопроектов, но до сих пор не предложил конкретных мер по снижению стоимости жизни.

Депутат от округа Мерсье вновь привлекла внимание к этой давней инициативе, представив петицию с почти 100 тысячами подписей в Национальное собрание и законопроект в мае этого года, который, однако, до сих пор не был рассмотрен правительством.

Газаль отмечает, что поддержка данной инициативы носит оппозиционный и межгендерный характер — в опросе и женщины, и мужчины, независимо от возраста, региона и уровня образования, одобряют бесплатную контрацепцию. Более половины опрошенных не согласились с утверждением, что «контрацепция — личная ответственность и государство не должно платить за нее».

Политик подчеркивает, что бесплатная контрацепция фактически сэкономит бюджету деньги за счет предотвращения незапланированных беременностей; по расчетам QS, эта мера стоила бы около 48 миллионов долларов в год, при этом экономия могла бы превысить 71 миллион.

Квебек отстает в этой сфере, в то время как провинции Британская Колумбия, Манитоба и Остров Принца Эдуарда уже реализовали подобные программы.

Правительство Лего заявило о готовности рассмотреть этот вопрос в диалоге с федеральным правительством, однако Газаль призывает не откладывать решение в ожидании федерального финансирования, учитывая высокий уровень общественной поддержки и важность прогресса в области женского здоровья.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG