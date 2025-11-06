Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина Большинство квебекцев выступают за бесплатную контрацепцию
лекарства

Большинство квебекцев выступают за бесплатную контрацепцию

Виктория Христова Ноя 6, 2025 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 20 Просмотров

Согласно опросу Léger, заказанному партией Québec Solidaire (QS), 76% жителей Квебека хотят иметь бесплатный доступ к контрацептивам. Эти данные были обнародованы в понедельник и подчеркивают широкий общественный консенсус вокруг этой меры, направленной на улучшение системы здравоохранения и снижение расходов граждан.

 

 

Руба Газаль, сопредседатель QS, призывает правительство Премьер-министра Франсуа Лего при необходимости принять этот закон, особенно учитывая обещания снизить давление на семейные бюджеты квебекцев. Однако с сентября, по словам Газаль, премьер Лего хотя и инициировал ряд законопроектов, но до сих пор не предложил конкретных мер по снижению стоимости жизни.

Депутат от округа Мерсье вновь привлекла внимание к этой давней инициативе, представив петицию с почти 100 тысячами подписей в Национальное собрание и законопроект в мае этого года, который, однако, до сих пор не был рассмотрен правительством.

Газаль отмечает, что поддержка данной инициативы носит оппозиционный и межгендерный характер — в опросе и женщины, и мужчины, независимо от возраста, региона и уровня образования, одобряют бесплатную контрацепцию. Более половины опрошенных не согласились с утверждением, что «контрацепция — личная ответственность и государство не должно платить за нее».

Политик подчеркивает, что бесплатная контрацепция фактически сэкономит бюджету деньги за счет предотвращения незапланированных беременностей; по расчетам QS, эта мера стоила бы около 48 миллионов долларов в год, при этом экономия могла бы превысить 71 миллион.

Квебек отстает в этой сфере, в то время как провинции Британская Колумбия, Манитоба и Остров Принца Эдуарда уже реализовали подобные программы.

Правительство Лего заявило о готовности рассмотреть этот вопрос в диалоге с федеральным правительством, однако Газаль призывает не откладывать решение в ожидании федерального финансирования, учитывая высокий уровень общественной поддержки и важность прогресса в области женского здоровья.

 

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*