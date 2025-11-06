Переменчивая погода в Монреале: на следующей неделе ожидаются дожди и прохлада

В ближайшие семь дней жителей Монреаля ожидает переменчивая осенняя погода с преобладанием дождей и прохладных температур.

Сегодня ночью и завтра утром возможны сильные осадки, что повлияет на дорожную обстановку и планы горожан.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет колебаться от 3 до 8 градусов Цельсия. Ветер будет умеренным, преимущественно западного направления, что добавит ощущения прохлады. Небо будет затянуто облаками большую часть недели, с просветами солнца лишь в четверг и субботу.

Эксперты рекомендуют носить с собой зонты и утепленную одежду, чтобы комфортно чувствовать себя на улице. Кроме того, возможны ухудшения дорожных условий, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными.

Местные службы следят за погодной ситуацией и готовы оперативно реагировать на возможные осложнения, чтобы обеспечить безопасность на улицах города.

Монреальцы советуют друг другу не откладывать важные дела на выходные — погода будет неустойчивой, и лучше использовать ясные дни для прогулок и поездок.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG