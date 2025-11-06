Подписаться на рассылку
Виктория Христова Ноя 6, 2025

В муниципальных выборах Монреаля 2025 года явка избирателей упала до рекордно низкого за 20 лет— 36,52%, сообщает Elections Montreal. С подсчётом 3 812 из 3 918 участков, это третий худший результат за последние десять циклов выборов. Ниже показатели были лишь в 2005 году (34,9%) и 1990 (36,1%).

 

 

После низкой явки в 2005 году, наблюдался рост до 39,4% в 2009, но затем постепенное снижение — 43% в 2013, 42% в 2017 и 38% в 2021 году. В то же время число проголосовавших досрочно выросло — 11,8% голосов, хотя и ниже, чем 12,8% в 2021, когда из-за пандемии COVID-19 дни досрочного голосования были удлинены.

Досрочное голосование демонстрирует тенденцию к увеличению: в 2017 году оно составляло 5,63%, в 2013 — 4,8%. Подобный рост наблюдался и на федеральных выборах, где досрочное голосование повысилось на 25% с 2021.

В день выборов было открыто 450 избирательных участков, которые обслуживали около 13 000 сотрудников. За неделю до выборов, 26 октября, более 200 участков обслуживали 3 200 человек.

В некоторых гонках результаты были очевидны, например, в Лавале и Лонгёйле. Однако в Коте-Сен-Люк мэр Митчелл Браунсейн победил Давида Торджмана с разницей всего в 50 голосов, а мэр Хампстеда Джереми Леви одержал победу над Джеком Эдери с отрывом лишь в 26 голосов.

 

Политический аналитик и бывший городской советник Жюстин МакИнтайр отметила, что низкая активность при досрочном голосовании может означать, что преимущество сохраняется за действующими властями, которые имеют более развитую сеть поддержки и мобилизации избирателей.

 

 

 

