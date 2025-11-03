Québec Solidaire предлагает снизить возраст голосования до 16 лет

Левые из партии Québec Solidaire выступают за то, чтобы молодые люди могли голосовать с 16 лет. Это даст им возможность выразить свое мнение в случае проведения референдума по вопросу о суверенитете Квебека.

Представитель партии Руба Газаль заявила в четверг, что если Québec Solidaire придет к власти, возраст для голосования будет снижен до 16 лет «сразу же после инаугурации». Цель — дать молодым больше возможностей участвовать в таких важных общественных консультированиях.

Газаль подчеркнула, что молодые люди имеют право выражать свою позицию относительно своего будущего. «Я хочу, чтобы выборы 2026 года стали последними, где 16- и 17-летние лишены права голоса», — отметила она.

В качестве примера она привела страны, где уже действует голосование с 16 лет, например Австрию. Великобритания также собирается ввести такую практику на ближайших выборах.

«Молодые достаточно зрелы, чтобы высказывать свое мнение, и это будет способствовать их образованию и политической активности», — подчеркнула Газаль.

Движение за суверенитет Квебека набирает обороты, особенно среди молодежи от 18 до 34 лет, согласно июльскому опросу CROP. 56% респондентов в этой возрастной группе поддерживают идею независимости.

При том, что партия «Партия Квебека» пока лидирует в электоральных рейтингах, перспектива референдума становится все более реальной.

«Молодые люди хотят независимый Квебек и стремятся играть полную роль в построении инклюзивной и открытой страны», — отметила Газаль. «Давайте дадим им возможность реализовать эти амбиции, позволив полноценно участвовать в формировании будущего».

