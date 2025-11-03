Подписаться на рассылку
Политика Выборы Québec Solidaire предлагает снизить возраст голосования до 16 лет

Виктория Христова Ноя 3, 2025 Выборы, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 46 Просмотров

Левые из партии Québec Solidaire выступают за то, чтобы молодые люди могли голосовать с 16 лет. Это даст им возможность выразить свое мнение в случае проведения референдума по вопросу о суверенитете Квебека.

 

Представитель партии Руба Газаль заявила в четверг, что если Québec Solidaire придет к власти, возраст для голосования будет снижен до 16 лет «сразу же после инаугурации». Цель — дать молодым больше возможностей участвовать в таких важных общественных консультированиях.

Газаль подчеркнула, что молодые люди имеют право выражать свою позицию относительно своего будущего. «Я хочу, чтобы выборы 2026 года стали последними, где 16- и 17-летние лишены права голоса», — отметила она.

В качестве примера она привела страны, где уже действует голосование с 16 лет, например Австрию. Великобритания также собирается ввести такую практику на ближайших выборах.

«Молодые достаточно зрелы, чтобы высказывать свое мнение, и это будет способствовать их образованию и политической активности», — подчеркнула Газаль.

Движение за суверенитет Квебека набирает обороты, особенно среди молодежи от 18 до 34 лет, согласно июльскому опросу CROP. 56% респондентов в этой возрастной группе поддерживают идею независимости.

При том, что партия «Партия Квебека» пока лидирует в электоральных рейтингах, перспектива референдума становится все более реальной.

«Молодые люди хотят независимый Квебек и стремятся играть полную роль в построении инклюзивной и открытой страны», — отметила Газаль. «Давайте дадим им возможность реализовать эти амбиции, позволив полноценно участвовать в формировании будущего».

 

