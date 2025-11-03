В понедельник, 17 ноября 2025 года, CDPQ Infra планирует запустить линию REM до станции Deux-Montagnes, обеспечив пассажирам новые возможности для передвижения по агломерации Монреаля. Это важное расширение высокоскоростной сети Réseau express métropolitain (REM), которая уже связывает районы South Shore и центр города.

Новое направление будет обслуживаться с 5:30 утра от двух концов маршрута — Deux-Montagnes и Brossard. Вечернее расписание предусматривает последний поезд с Brossard до Deux-Montagnes в 20:30, а со станции Côte-de-Liesse в 21:00. Такой график позволит продолжить тестирование следующего участка, Anse-à-l’Orme, который планируется открыть весной 2026 года. Пассажирам рекомендовано заранее планировать свои поездки с помощью специализированных приложений и расписаний.

Одновременно с запуском линии обновится и автобусная сеть в регионе. Это включает увеличение частоты рейсов, перенос остановок ближе к жилым районам, расширение графиков работы (включая вечера и выходные), а также оптимизацию маршрутов для улучшения доступа к рабочим местам и зонам отдыха. В Laurentides новую систему начнут внедрять уже 10 ноября, а в Laval 15 ноября. Обновление сети в зоне Presqu’Île под управлением STM ожидается весной 2026 года.

Для обеспечения удобства пассажиров и уменьшения неудобств в период запуска линии, на маршрутах круглосуточно будут работать альтернативные автобусные маршруты, связывающие Deux-Montagnes с основными станциями и центрами пересадки. В случае временных сбоев в работе REM пассажиры смогут воспользоваться этими альтернативами. Информация о возможных изменениях и наличии резервных маршрутов будет активно распространяться через социальные сети, мобильные приложения и представителями служб поддержки.

Для проезда на новых участках сети необходим проездной «All Modes A, AB, ABC или ABCD», зависящий от зон передвижения, который позволяет беспрепятственно пользоваться всеми видами общественного транспорта в пределах этих зон. Существующие месячные проездные можно будет доплатить до проездного «All Modes» в билетных кассах, на стойках STM и в офисах EXO.

После запуска линии REM протяжённость сети составит 67 км с 26 станциями, соединяющими центр Монреаля, южный берег, Западный остров, северный берег и аэропорт Монреаля-Трюдо. REM будет работать семь дней в неделю, по 20 часов в сутки, обеспечивая высокочастотные соединения с тремя основными линиями метро.

Запуск линии REM до Deux-Montagnes знаменует важный этап в развитии транспортной системы Монреаля, открывая новые возможности для сотен тысяч пассажиров, упрощая и ускоряя их ежедневные поездки.

